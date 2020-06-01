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Порядок ввоза электромобилей для личного пользования изменится с 15 июня

01.06.2020 16:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новая норма распространяется не на всех физических лиц, а только на граждан Беларуси, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в нашей стане, рассказали в ГТК Беларуси.

При ввозе на территорию Республики Беларусь электромобилей для личного пользования с 15 июня 2020 года по 31 декабря 2025 года будет применяться ставка НДС в размере 0%. Такое нововведение предусмотрено Указом Президента Республики Беларусь № 92 от 12 марта 2020 г. "О стимулировании использования электромобилей".

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Новая норма распространяется не на всех физических лиц, а только на граждан Беларуси, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в нашей...
 
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