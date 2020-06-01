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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чем отмыть сок одуванчика с рук Одно из самых ярких детских воспоминаний: невесомые облака растут в траве, прямо под ногами! Так и хочется их потрогать, собрать в букетик и запустить миллионы...

Одно из самых ярких детских воспоминаний: невесомые облака растут в траве, прямо под ногами! Так и хочется их потрогать, собрать в букетик и запустить миллионы белых пушинок в путешествие по небу! Ух ты! Но невинное развлечение способно довести до нервного тика чистюлю-маму. Засохший сок одуванчиков на маленьких ладошках - ужасно неопрятное зрелище.Проверим, отмоют ли грязные пятна с нежной кожи народные средства -Перед тем, как вымыть руки с мылом, нужно хорошенько протереть их растительным маслом. Тогда есть шанс очистить кожу от едкого растительного сока.Теперь попробуем побороться со следами одуванчиков ломтиком лимона. Натираем им проблемный участок кожи и быстро смываем.Славянский аналог кислого цитруса - квашеная капуста. Говорят, она отбеливает руки не хуже лимонного сока. Эксперимент расставит все на свои места.Последнее на сегодня средство - теплая ванночка для рук с молоком и содой. Это косметическое средство через 15 минут должно очистить кожу рук от пятен одуванчиков. Проверяем на своем опыте.Руки, в целом, стали гораздо чище, но не все лайфхаки прошли испытание.1. Растительное масло понравилось мне больше всего. Реально очищает и никаких побочных эффектов. После него пятен от одуванчиков почти не видно.2. После лимона пятна посветлели. Но кислый сок раздражает чувствительную кожу. После него рукам понадобится как минимум детский крем. Это средство получает зеленый фартук с большой натяжкой.3. Квашеная капуста тоже жжет руки, а вот одуванчиковый сок оттирает еще хуже. Нет, не рекомендую!4. А вот ванночка с молоком и содой окончательно превращает ребенка в пятнистого леопарда. После нее пятна от одуванчиков на коже стали темнее и четче. Однозначно, не работает.