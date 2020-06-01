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Ловля сома в Беларуси запрещена до 1 июля
01.06.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В случае непреднамеренного вылова рыбу необходимо отпустить. За незаконную ловлю в период до 1 июля предусмотрена ответственность по ч.1 ст.15.35 КоАП с наложением штрафа от 20 до 50 базовых величин (1 БВ сейчас — Br27), возможна также конфискация орудий лова. В случае если ущерб от нелегальной рыбалки составит 100 и более базовых величин, может быть возбуждено уголовное дело.
В БООР также напомнили, что, в соответствии с постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 4 марта 2020 года №2, в рыболовных угодьях Витебской области продолжает действовать запрет на лов всех видов рыбы в период до 8 июня.
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