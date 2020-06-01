ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ловля сома в Беларуси запрещена до 1 июля

01.06.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Ловля сома в Беларуси запрещена до 1 июля
Запрет на ловлю сома в Беларуси установлен до 1 июля с целью сохранения популяции и создания благоприятных условий для нереста, сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

«Запрет на лов сома в период нереста является одной из мер охраны этого некогда краснокнижного вида. Сом потребляет сорную, больную и погибшую рыбу, являясь биомелиоратором водоемов, создающим благоприятные условия для развития здоровой ихтиофауны», — сказали в БООР.

В случае непреднамеренного вылова рыбу необходимо отпустить. За незаконную ловлю в период до 1 июля предусмотрена ответственность по ч.1 ст.15.35 КоАП с наложением штрафа от 20 до 50 базовых величин (1 БВ сейчас — Br27), возможна также конфискация орудий лова. В случае если ущерб от нелегальной рыбалки составит 100 и более базовых величин, может быть возбуждено уголовное дело.

В БООР также напомнили, что, в соответствии с постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 4 марта 2020 года №2, в рыболовных угодьях Витебской области продолжает действовать запрет на лов всех видов рыбы в период до 8 июня.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« В школах Беларуси начинаются выпускные экзамены
Новые цены на газ и тарифы на электроэнергию действуют с 1 июня »
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси к выходным воздух прогреется до 25 градусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика