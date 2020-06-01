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Благотворительная акция "Соберем подарки вместе"

01.06.2020 19:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня, в Международный день защиты детей, подарки юным белорусам от Союза юристов. Велосипеды, самокаты, роликовые коньки и развивающие игры передали в столичный детский дом № 3. Здесь проживает 53 ребенка в возрасте от года до 13 лет. Еще в наборе необходимого: одежда, обувь, бытовая техника и стиральные порошки.

Также часть подарков передали в социально-педагогические центры Борисовского, Клецкого и Несвижского районов. К акции подключилось более 50 первичных организаций Союза юристов.

 
 
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Сегодня, в Международный день защиты детей, подарки юным белорусам от Союза юристов. Велосипеды, самокаты, роликовые коньки и развивающие игры передали в столичный...
 
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