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Благотворительная акция "Соберем подарки вместе"
01.06.2020 19:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня, в Международный день защиты детей, подарки юным белорусам от Союза юристов. Велосипеды, самокаты, роликовые коньки и развивающие игры передали в столичный детский дом № 3. Здесь проживает 53 ребенка в возрасте от года до 13 лет. Еще в наборе необходимого: одежда, обувь, бытовая техника и стиральные порошки.
Также часть подарков передали в социально-педагогические центры Борисовского, Клецкого и Несвижского районов. К акции подключилось более 50 первичных организаций Союза юристов.
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Сегодня, в Международный день защиты детей, подарки юным белорусам от Союза юристов. Велосипеды, самокаты, роликовые коньки и развивающие игры передали в столичный...
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