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Белое платье - маст-хэв летнего сезона

01.06.2020 19:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Антиобраз

Дополнением к образу служат босоножки и маленькая сумочка через плечо в тон обуви. Но хотелось бы чего-нибудь более интересного.

Что в тренде?

Белое платье - маст-хэв летнего сезона. А если оно будет из натурального материала и свободного кроя, то станет настоящим сокровищем в жаркие деньки. 

Чтобы быть в тренде, обратите внимание на кружевные и прозрачные ткани, летящие подолы, многослойные оборки, объемные рукава во главе с буфами. Актуальная деталь - глубокий узкий вырез на груди.  Предпочтительна подчеркнутая ремнем талия. Хороши также платья-рубашки в свежем прочтении. 

Макси или ультра-мини? Соблазнительная откровенность или полная загадок закрытость? От фасонов и вариантов разбегаются глаза, но основное правило лета-2020 гласит: "Белое платье должно быть и женственным, и практичным, и универсальным".

Трендовый образ №1

Белое платье – идеальный фон для трендовых аксессуаров.  Выбираем остроносые балетки, шляпу-федора и объемные солнечные очки. Все аксессуары – в солнечной теплой гамме.

Трендовый образ №2

Казаки из натуральной кожи можем носить даже в очень теплую погоду. Стилистику дикого запада поддерживает соответствующий ремень и джинсовка. И белое платье - теперь уже приталенное - выступает в новой роли.
 

Модные выводы

Белое платье с босоножками и сумочкой кросс-боди - летом так одеваются многие. А где нет индивидуальности, там нет и стиля.

Шляпа-федора, крупные очки, трендовая сумка, балетки с острым носом - с такими нюансами простое платье стало модной единицей. 

Ковбойские сапоги, куртка из денима, ремень не менее оригинальное дополнение к нему. 

 

 

 
 
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Антиобраз Дополнением к образу служат босоножки и маленькая сумочка через плечо в тон обуви. Но хотелось бы чего-нибудь более интересного. Что в тренде? ...
 
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