ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вопросы воспитания и поддержки семьи - в числе ключевых национальных приоритетов Беларуси

01.06.2020 21:54 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сегодня во всем мире отмечают День защиты детей. Ежедневно в Беларуси на свет появляется 206 малышей. Вопросы воспитания и поддержки семьи - в числе ключевых национальных приоритетов.
Несколько интересных фактов. Мальчиков рождается больше, чем девочек. Частым подарком для родителей стали двойни и тройни. По количеству многодетных лидирует Брестская область. Всего же в таких семьях воспитываются почти 354 тысячи детей - это около 20 % от общего количества несовершеннолетних. В Беларуси проживает почти 1 миллион 900 тысяч детей в возрасте до 18 лет. 
Конечно, содержать большую семью помогают всей страной. Система госпособий выстроена таким образом, чтобы независимо от доходов родителей всем детям оказывалась равная поддержка. 
Например, если суммировать единовременные пособия и пособие до 3 лет, то получится, что семья в первый год на первого ребенка ежемесячно получает 630 белорусских рублей. На второго и последующих детей - почти 900. 
Кроме того, многодетные семьи могут оформить семейный капитал на сумму 22 тысячи 500 рублей. Сегодня уже открыто более 83 тысяч таких вкладов. 
Существует и адресная социальная помощь. Ее пересмотрели в сторону увеличения недавним Указом Президента "О социальной поддержке отдельных категорий граждан". Увеличен также общий стаж и размер пенсий, для родивших четырех и более детей. На 10 лет снижен страховой стаж для назначения трудовой пенсии по возрасту для этой категории мам. 
Папам разрешено уходить в отпуск до 14 дней в первые 6 месяцев после рождения ребенка. Статистика младенческой смертности на самом низком уровне. 
Юлия Гризунт отправилась в РНПЦ "Мать и дитя" и пообщалась с молодыми мамами.

Вопросы воспитания и поддержки семьи - в числе ключевых национальных приоритетов Беларуси


В РНПЦ "Мать и дитя" выхаживают детей от 500 граммов

Неделю назад Вероника Миткевич впервые стала мамой! 28-летняя жительница Бобруйска пару лет готовилась к этой самой важной встрече. Еще беременная прочитала с десяток книг про то как пеленать, кормить, укладывать спать. В жизни все оказалось совсем по-другому.
Каждый год в РНПЦ "Мать и дитя" на свет появляются до 4000 детей. Среди них есть и малыши, которые родились на 22 неделе и весят до килограмма. В прошлом году здесь родилось около 100 таких детей. 

Сергей Васильев, директор РНПЦ "Мать и дитя": "Мы выхаживаем деток от 500 грамм. Вот не так давно у нас родилась тройня до килограмма!  У нас есть все возможности для их выхаживания". 

На особом контроле - здоровье молодых мам 

Забота о новорожденных - только часть работы медиков. Целая команда следит за здоровьем матерей. И если иногда встретиться с мамой удается не сразу, врачи всеми силами стараются сделать эту "разлуку" для малышей безболезненной. 
Обычно после кесарева сечения ребенка отдают маме через сутки. Но, если женщина после родов плохо себя чувствует, иногда до пары дней ребенок находится в этой комнате. Здесь создали все условия для первых дней жизни новорожденного - правильное питание, температура, влажность. На постоянном дежурстве две медсестры, которые ухаживают за малышами.

Дети - лучшая инвестиция! 

В первую очередь про зарекомендовавший себя вид господдержки многодетных - семейный капитал. Для тех, кто решился на такой ответственный шаг - большую семью - предусмотрены и другие бонусы. Убедительный - возможность оперативно обзавестись собственным жильем. Да и лучшие условия, чтобы вернуться за третьим или четвертым малышом, немаловажный фактор! 
Поэтому модернизация и строительство новых медучреждений в стране процесс перманентный. Такой линии - поддержки материнства и детства -  придерживаются не первый год. Пример, роддом в 5 клинической больнице Минска. Здесь собрано все лучшее из мира акушерства и гинекологии. К его строительству приложил руку и Глава государства, а спустя время пришел навестить новорожденных белорусов. 
Чтобы демографические показатели и впредь стремились исключительно вверх, в Беларуси продолжат создавать все необходимые условия. 

Вопросы воспитания и поддержки семьи - в числе ключевых национальных приоритетов Беларуси


Президент: В Беларуси никогда не будут экономить на детях и матерях

Светлана Аксенчикова впервые стала мамой. Правда, ее дочь Юлиана слишком спешила встретиться с родными и родилась раньше срока. Сейчас девочка в специальном боксе. Здесь для нее – самое современное оборудование. И все же одних технических приспособлений порой недостаточно. В таких случаях медики рекомендуют мамам применять метод кенгуру. Это уникальный, эффективный и в то же время простой способ спасения недоношенных малышей. В его основе - мамины объятия.
Для поддержания тепловой цепочки ребенок ежедневно в течение 4-6 часов находится в беспрерывном контакте с кожей мамы. По сути это восстановление тактильной связи, которая из-за ранних родов была прервана. Благодаря методу у ребенка улучшаются показатели кровообращения, дыхания, повышается болевой порог, создается эффект расслабления и психологического равновесия

Ольга Волочий, врач-неонатолог Гомельской областной детской клинической больницы: "Это делается для того, чтобы ребенок чувствовал маму. Для того, чтобы стабилизировать его сердцебиение, дыхание. У детей уменьшаются эпизоды апноэ, брадикардии. Они лучше едят, лучше набирают вес. Это стимулирует у мамы процессы лактации. То есть, вырабатывается больше грудного молока". 

Реабилитация в итоге проходит в разы быстрее. Подобное восстановление на посту интенсивной терапии за прошлый год прошли около сотни маленьких пациентов. Самый крохотный малыш весил 480 граммов. А выписывался уже с плюсом в три с половиной килограмма. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня во всем мире отмечают День защиты детей. Ежедневно в Беларуси на свет появляется 206 малышей. Вопросы воспитания и поддержки семьи - в числе ключевых...
 
Новости дня
Новости общества
 
Благотворительная акция "Соберем подарки вместе"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика