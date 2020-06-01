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Вопросы воспитания и поддержки семьи - в числе ключевых национальных приоритетов Беларуси
01.06.2020 21:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня во всем мире отмечают День защиты детей. Ежедневно в Беларуси на свет появляется 206 малышей. Вопросы воспитания и поддержки семьи - в числе ключевых национальных приоритетов.
Несколько интересных фактов. Мальчиков рождается больше, чем девочек. Частым подарком для родителей стали двойни и тройни. По количеству многодетных лидирует Брестская область. Всего же в таких семьях воспитываются почти 354 тысячи детей - это около 20 % от общего количества несовершеннолетних. В Беларуси проживает почти 1 миллион 900 тысяч детей в возрасте до 18 лет.
Конечно, содержать большую семью помогают всей страной. Система госпособий выстроена таким образом, чтобы независимо от доходов родителей всем детям оказывалась равная поддержка.
Например, если суммировать единовременные
Кроме того, многодетные семьи могут оформить
Существует и адресная социальная помощь. Ее пересмотрели в сторону увеличения недавним
Папам разрешено уходить в отпуск до 14 дней в первые 6 месяцев после рождения ребенка. Статистика младенческой смертности на самом низком уровне.
Юлия Гризунт отправилась в РНПЦ "Мать и дитя" и пообщалась с молодыми мамами.
В РНПЦ "Мать и дитя" выхаживают детей от 500 граммовНеделю назад Вероника Миткевич впервые стала мамой! 28-летняя жительница Бобруйска пару лет готовилась к этой самой важной встрече. Еще беременная прочитала с десяток книг про то как пеленать, кормить, укладывать спать. В жизни все оказалось совсем по-другому.
Каждый год в
Сергей Васильев, директор РНПЦ "Мать и дитя": "Мы выхаживаем деток от 500 грамм. Вот не так давно у нас родилась тройня до килограмма! У нас есть все возможности для их выхаживания".
На особом контроле - здоровье молодых мамЗабота о новорожденных - только часть работы медиков. Целая команда следит за здоровьем матерей. И если иногда встретиться с мамой удается не сразу, врачи всеми силами стараются сделать эту "разлуку" для малышей безболезненной.
Обычно после кесарева сечения ребенка отдают маме через сутки. Но, если женщина после родов плохо себя чувствует, иногда до пары дней ребенок находится в этой комнате. Здесь создали все условия для первых дней жизни новорожденного - правильное питание, температура, влажность. На постоянном дежурстве две медсестры, которые ухаживают за малышами.
Дети - лучшая инвестиция!В первую очередь про зарекомендовавший себя вид господдержки многодетных - семейный капитал. Для тех, кто решился на такой ответственный шаг - большую семью - предусмотрены и другие бонусы. Убедительный - возможность оперативно обзавестись собственным жильем. Да и лучшие условия, чтобы вернуться за третьим или четвертым малышом, немаловажный фактор!
Поэтому модернизация и строительство новых медучреждений в стране процесс перманентный. Такой линии - поддержки материнства и детства - придерживаются не первый год. Пример, роддом в 5 клинической больнице Минска. Здесь собрано все лучшее из мира акушерства и гинекологии. К его строительству приложил руку и Глава государства, а спустя время пришел навестить новорожденных белорусов.
Чтобы демографические показатели и впредь стремились исключительно вверх, в Беларуси продолжат создавать все необходимые условия.
Президент: В Беларуси никогда не будут экономить на детях и матеряхСветлана Аксенчикова впервые стала мамой. Правда, ее дочь Юлиана слишком спешила встретиться с родными и родилась раньше срока. Сейчас девочка в специальном боксе. Здесь для нее – самое современное оборудование. И все же одних технических приспособлений порой недостаточно. В таких случаях медики рекомендуют мамам применять метод кенгуру. Это уникальный, эффективный и в то же время простой способ спасения недоношенных малышей. В его основе - мамины объятия.
Для поддержания тепловой цепочки ребенок ежедневно в течение 4-6 часов находится в беспрерывном контакте с кожей мамы. По сути это восстановление тактильной связи, которая из-за ранних родов была прервана. Благодаря методу у ребенка улучшаются показатели кровообращения, дыхания, повышается болевой порог, создается эффект расслабления и психологического равновесия
Ольга Волочий, врач-неонатолог Гомельской областной детской клинической больницы: "Это делается для того, чтобы ребенок чувствовал маму. Для того, чтобы стабилизировать его сердцебиение, дыхание. У детей уменьшаются эпизоды апноэ, брадикардии. Они лучше едят, лучше набирают вес. Это стимулирует у мамы процессы лактации. То есть, вырабатывается больше грудного молока".
Реабилитация в итоге проходит в разы быстрее. Подобное восстановление на посту интенсивной терапии за прошлый год прошли около сотни маленьких пациентов. Самый крохотный малыш весил 480 граммов. А выписывался уже с плюсом в три с половиной килограмма.
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Сегодня во всем мире отмечают День защиты детей. Ежедневно в Беларуси на свет появляется 206 малышей. Вопросы воспитания и поддержки семьи - в числе ключевых...
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