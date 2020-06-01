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Международный день защиты детей отметили и в музейных залах
01.06.2020 22:22 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Мастацкі дзецям" - специальный проект Национального художественного сегодня открыли в режиме офлайн. Посетителям предлагают сразу несколько вариантов досуга - выставку конкурсных работ ребят из 27 стран мира, подробное погружение в тематическое полотно Мая Данцига "Солнечный континент" и даже арт-квест.
Подробности у Нины Можейко.
День защиты детей в Национальном художественном музееМероприятие и впрямь получилось сложносочиненным. И по-детски вдохновляющим. После вынужденной паузы музей вернулся в офлайн и сразу с масштабным международным проектом, кураторами которого стали Министерство образования и Организация Объединенных Наций. Речь сейчас о конкурсе детского рисунка "Дружат дети на планете". География экспонатов впечатляет - 27 стран. Здесь, в музее, представлена лишь часть конкурсных работ.
Тема VII Международного конкурса детского рисунка - экологияОсновная экспозиция находится неподалеку - на улице Кирова в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи. На суд жюри прислали более четырех с половиной тысяч живописных и графических работ на тему экологии. Вместо вечного "Солнечный круг, небо вокруг ..." приставка эко везде: экофакт, экопланета, экосоветы от тех, кому от 4 до 16 лет.
Живопись, графика и смешанная техника - три номинации и четыре возрастные категории. Однородным было только жюри: известные белорусские художники, искусствоведы и учителя ИЗО. Проект можно будет увидеть и на YouTube – видеоэкскурсия с английскими субтитрами, чтобы было понятно каждому.
Картину Мая Данцига "Солнечный континент" достали из запасниковСложные задачи взрослых, на первый взгляд, кажутся простыми, когда написаны гуашью или акварелью. Но не все как дважды два - об огромном детском потенциале задумывался художник и заслуженный учитель Сергей Петрович Катков. Своего мастера на полотне исполинских размеров - 5 на 3 - изобразил Май Данциг. Последний раз “Солнечный континент” видел свет еще при жизни автора. Суровый реалист или оптимист верил в силу эстетического воспитания.
Онлайн-проект "Дети художников"К Международному дню защиты детей музей подготовил и спецпроект "Дети художников". Розовощекие или сосредоточенные они доступны онлайн. Часть портретов можно увидеть и в реальности в постоянной экспозиции, а также оставить отзыв о посещении. Музейные работники их читают - убедились лично.
В телеграм-канале Национального художественного музея можно найти подборку самых милых комментариев от посетителей разных лет. К слову, детский почерк встречается не реже взрослого.
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"Мастацкі дзецям" - специальный проект Национального художественного сегодня открыли в режиме офлайн. Посетителям предлагают сразу несколько вариантов досуга -...
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