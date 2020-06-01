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День защиты детей в Национальном художественном музее

Тема VII Международного конкурса детского рисунка - экология

Картину Мая Данцига "Солнечный континент" достали из запасников

Онлайн-проект "Дети художников"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Международный день защиты детей отметили и в музейных залах "Мастацкі дзецям" - специальный проект Национального художественного сегодня открыли в режиме офлайн. Посетителям предлагают сразу несколько вариантов досуга -...

"Мастацкі дзецям" - специальный проект Национального художественного сегодня открыли в режиме офлайн. Посетителям предлагают сразу несколько вариантов досуга - выставку конкурсных работ ребят из 27 стран мира, подробное погружение в тематическое полотно Мая Данцига "Солнечный континент" и даже арт-квест.Подробности уМероприятие и впрямь получилось сложносочиненным. И по-детски вдохновляющим. После вынужденной паузы музей вернулся в офлайн и сразу с масштабным международным проектом, кураторами которого стали Министерство образования и Организация Объединенных Наций. Речь сейчас о конкурсе детского рисунка "Дружат дети на планете". География экспонатов впечатляет - 27 стран. Здесь, в музее, представлена лишь часть конкурсных работ.Основная экспозиция находится неподалеку - на улице Кирова в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи. На суд жюри прислали более четырех с половиной тысяч живописных и графических работ на тему экологии. Вместо вечного "Солнечный круг, небо вокруг ..." приставка эко везде: экофакт, экопланета, экосоветы от тех, кому от 4 до 16 лет.Живопись, графика и смешанная техника - три номинации и четыре возрастные категории. Однородным было только жюри: известные белорусские художники, искусствоведы и учителя ИЗО. Проект можно будет увидеть и на YouTube – видеоэкскурсия с английскими субтитрами, чтобы было понятно каждому.Сложные задачи взрослых, на первый взгляд, кажутся простыми, когда написаны гуашью или акварелью. Но не все как дважды два - об огромном детском потенциале задумывался художник и заслуженный учитель Сергей Петрович Катков. Своего мастера на полотне исполинских размеров - 5 на 3 - изобразил Май Данциг. Последний раз “Солнечный континент” видел свет еще при жизни автора. Суровый реалист или оптимист верил в силу эстетического воспитания.К Международному дню защиты детей музей подготовил и спецпроект "Дети художников". Розовощекие или сосредоточенные они доступны онлайн. Часть портретов можно увидеть и в реальности в постоянной экспозиции, а также оставить отзыв о посещении. Музейные работники их читают - убедились лично.В телеграм-канале Национального художественного музея можно найти подборку самых милых комментариев от посетителей разных лет. К слову, детский почерк встречается не реже взрослого.