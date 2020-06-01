ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Международный день защиты детей отметили и в музейных залах

01.06.2020 22:22 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

"Мастацкі дзецям" - специальный проект Национального художественного сегодня открыли в режиме офлайн. Посетителям предлагают сразу несколько вариантов досуга - выставку конкурсных работ ребят из 27 стран мира, подробное погружение в тематическое полотно Мая Данцига "Солнечный континент" и даже арт-квест. 

Подробности у Нины Можейко.

День защиты детей в Национальном художественном музее

Мероприятие и впрямь получилось сложносочиненным. И по-детски вдохновляющим. После вынужденной паузы музей вернулся в офлайн и сразу с масштабным международным проектом, кураторами которого стали Министерство образования и Организация Объединенных Наций. Речь сейчас о конкурсе детского рисунка "Дружат дети на планете". География экспонатов впечатляет - 27 стран. Здесь, в музее, представлена лишь часть конкурсных работ. 

Тема VII Международного конкурса детского рисунка - экология

Основная экспозиция находится неподалеку - на улице Кирова в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи. На суд жюри прислали более четырех с половиной тысяч живописных и графических работ на тему экологии. Вместо вечного "Солнечный круг, небо вокруг ..."  приставка эко везде: экофакт, экопланета, экосоветы от тех, кому от 4 до 16 лет. 
Живопись, графика и смешанная техника - три номинации и четыре возрастные категории. Однородным было только жюри: известные белорусские художники, искусствоведы и учителя ИЗО. Проект можно будет увидеть и на YouTube – видеоэкскурсия с английскими субтитрами, чтобы было понятно каждому. 

Картину Мая Данцига "Солнечный континент" достали из запасников

Сложные задачи взрослых, на первый взгляд, кажутся простыми, когда написаны гуашью или акварелью. Но не все как дважды два - об огромном детском потенциале задумывался художник и заслуженный учитель Сергей Петрович Катков. Своего мастера на полотне исполинских размеров - 5 на 3 - изобразил Май Данциг. Последний раз “Солнечный континент” видел свет еще при жизни автора. Суровый реалист или оптимист верил в силу эстетического воспитания. 

Онлайн-проект "Дети художников"

К Международному дню защиты детей музей подготовил и спецпроект "Дети художников". Розовощекие или сосредоточенные они доступны онлайн. Часть портретов можно увидеть и в реальности в постоянной экспозиции, а также оставить отзыв о посещении. Музейные работники их читают - убедились лично. 
В телеграм-канале Национального художественного музея можно найти подборку самых милых комментариев от посетителей разных лет. К слову, детский почерк встречается не реже взрослого. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Мастацкі дзецям" - специальный проект Национального художественного сегодня открыли в режиме офлайн. Посетителям предлагают сразу несколько вариантов досуга -...
 
Новости дня
Новости общества
 
Вопросы воспитания и поддержки семьи - в числе ключевых национальных приоритетов Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика