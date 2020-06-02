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В Гродненском зоопарке пополнение

02.06.2020 17:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Традиционно весна в зоопарке - время появления малышей. В Гродно первым новорожденным в этом году стал европейский муфлон. Он родился еще в начале апреля. Из-за мягкой и приятной на ощупь шерсти малыша назвали Бархат. В дружной семье парнокопытных, говорят сотрудники зоопарка, это уже не первый ребенок. 

Елена Лоско, методист Гродненского зоопарка: "Первое время, когда он только-только появился на свет, мама к нему никого не подпускала, ни сестричку его,  ни папу, только сама за ним ухаживала".

Приятным событием в Гродненском зоопарке стало и прибавление в семье западносибирских филинов. Тоже в апреле здесь вылупились два малыша. Но только сейчас, когда они подросли и стали более активными, появилась возможность их увидеть.

Елена Лоско, методист Гродненского зоопарка: "Птенцы рождаются у нас слепыми,  но в пуху. Кормим мы их в зоопарке в основном  живым кормом. Мама охраняет этих маленьких птенцов,  а папа - это добытчик. Обычно корм в природе приносит им самец".

Ламы, еноты и носухи в Гродненском зоопарке также ожидают появления на свет малышей. А как только наладится эпидемиологическая обстановка в мире, из-за границы сюда приедет и подруга для лемура. 

 
Теги: Гродно
 
 
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Традиционно весна в зоопарке - время появления малышей. В Гродно первым новорожденным в этом году стал европейский муфлон. Он родился еще в начале апреля. Из-за...
 
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