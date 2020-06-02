|
В Гродненском зоопарке пополнение
02.06.2020 17:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТрадиционно весна в зоопарке - время появления малышей. В Гродно первым новорожденным в этом году стал европейский муфлон. Он родился еще в начале апреля. Из-за мягкой и приятной на ощупь шерсти малыша назвали Бархат. В дружной семье парнокопытных, говорят сотрудники зоопарка, это уже не первый ребенок.
Елена Лоско, методист Гродненского зоопарка: "Первое время, когда он только-только появился на свет, мама к нему никого не подпускала, ни сестричку его, ни папу, только сама за ним ухаживала".
Приятным событием в Гродненском зоопарке стало и прибавление в семье западносибирских филинов. Тоже в апреле здесь вылупились два малыша. Но только сейчас, когда они подросли и стали более активными, появилась возможность их увидеть.
Елена Лоско, методист Гродненского зоопарка: "Птенцы рождаются у нас слепыми, но в пуху. Кормим мы их в зоопарке в основном живым кормом. Мама охраняет этих маленьких птенцов, а папа - это добытчик. Обычно корм в природе приносит им самец".
Ламы, еноты и носухи в Гродненском зоопарке также ожидают появления на свет малышей. А как только наладится эпидемиологическая обстановка в мире, из-за границы сюда приедет и подруга для лемура.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Традиционно весна в зоопарке - время появления малышей. В Гродно первым новорожденным в этом году стал европейский муфлон. Он родился еще в начале апреля. Из-за...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)