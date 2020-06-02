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В столице горела квартира на пятом этаже девятиэтажки
02.06.2020 14:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В понедельник горела квартира на пятом этаже девятиэтажки на улице Садовой, 18 — это в Первомайском районе Минска. Очевидцы сняли видео происходящего и прислали его в редакцию.
Пожар был вечером 1 июня. Горело имущество на площади 5 «квадратов» — вещи повреждены, квартира закопчена. Пострадавших нет.
Причину возгорания устанавливают, предварительно — неосторожность при курении.
Кроме того, в последние два дня в Минске трижды
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В понедельник горела квартира на пятом этаже девятиэтажки на улице Садовой, 18 - это в Первомайском районе Минска. Очевидцы сняли видео происходящего и прислали его...
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