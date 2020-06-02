В столице горела квартира на пятом этаже девятиэтажки

Источник материала: Tut.by

В понедельник горела квартира на пятом этаже девятиэтажки на улице Садовой, 18 — это в Первомайском районе Минска. Очевидцы сняли видео происходящего и прислали его в редакцию.

Пожар был вечером 1 июня. Горело имущество на площади 5 «квадратов» — вещи повреждены, квартира закопчена. Пострадавших нет.

Причину возгорания устанавливают, предварительно — неосторожность при курении.

Кроме того, в последние два дня в Минске трижды горели балконы. Вот адреса: Кедышко, 23, Берута, 17 корпус 4, улица Авиации, 9. В последнем случае загорелся балкон, а потом и комната в квартире — теперь жилью нужен ремонт. МЧС советует не превращать балконы в склады и закрывать окна, уходя из дома.