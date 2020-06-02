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В столице горела квартира на пятом этаже девятиэтажки

02.06.2020 14:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В понедельник горела квартира на пятом этаже девятиэтажки на улице Садовой, 18 — это в Первомайском районе Минска. Очевидцы сняли видео происходящего и прислали его в редакцию.

Открыть/скачать видео (2.5 МБ)

Пожар был вечером 1 июня. Горело имущество на площади 5 «квадратов» — вещи повреждены, квартира закопчена. Пострадавших нет.

Причину возгорания устанавливают, предварительно — неосторожность при курении.

Кроме того, в последние два дня в Минске трижды горели балконы. Вот адреса: Кедышко, 23, Берута, 17 корпус 4, улица Авиации, 9. В последнем случае загорелся балкон, а потом и комната в квартире — теперь жилью нужен ремонт. МЧС советует не превращать балконы в склады и закрывать окна, уходя из дома.

 
Теги: Минск
 
 
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В понедельник горела квартира на пятом этаже девятиэтажки на улице Садовой, 18 - это в Первомайском районе Минска. Очевидцы сняли видео происходящего и прислали его...
 
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