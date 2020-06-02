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Под Минском возводят национальную биотехнологическую корпорацию

Биокорпорация поднимет на новый уровень белорусский АПК

БНБК - это высокие технологии сельхозпроизводства

Новые производства увеличат конкурентоспособность продовольствия

Первая продукция БНБК появится в будущем году

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Технологии будущего сегодня стали темой совещания во Дворце Независимости Президенту доложили о ходе строительства национальной биотехнологической корпорации - новые заводы по производству животных кормов и кормовых добавок уже...

Президенту доложили о ходе строительства национальной биотехнологической корпорации - новые заводы по производству животных кормов и кормовых добавок уже появляются под Минском. За сложным названием - крупнейший инвестпроект для белорусского АПК, который подстегнет развитие сельского хозяйства. Его эффективный рост обеспечат высокие биотехнологии. Они в основе работы новой корпорации и до сих пор в Беларуси не применялись. Проект стал возможен благодаря тесному партнерству с Китаем и личной дружбе лидеров. Внимание Главы государства к строительству самое пристальное. Проект можно сравнить с космическими разработками или атомной станцией.Да, все это сверхсложно и трудоемко. Но воплощение таких идей двигает страну вперед. Белорусское продовольствие - это наш бренд. И новая большая стройка поможет нарастить конкурентоспособность и расширить экспортную географию. О технологии и графике работ на стройплощадке -Чтобы показать, как преобразились эти земли столичного региона, придется... подняться в воздух!Эта стройка в Пуховичском районе по своим масштабам, но никак не значению, уступает разве что Белорусской АЭС. Да еще, пожалуй, Нежинскому ГОКу… 160 гектаров полезной площади - территория, конечно, не ради одного завода. Здесь будет целый комплекс предприятий, связанных в одну технологическую цепочку и работающих на одну задачу - инновационного развития сельского хозяйства!Здесь все начинается... с зерна. Его глубокая переработка - вот та цель, на которую завязана работа будущей корпорации. Хотя уже сегодня проект по праву называют корпорацией будущего!Для хранения сырья здесь уже появилось более трех десятков специальных гигантских силосов. Самых больших на постсоветском пространстве!Дальше - больше. Сложная технология превратит зерно в аминокислоты. За ними важная функция: они позволяют сбалансировать животные корма. Другими словами, дефицит определенных элементов приведет к тому, что животные будут хуже расти и развиваться. А нужные количества, наоборот, обеспечат необходимый прирост и привес. А в итоге конкурентную цену. На самые вкусные для мясоедов продукты.Начало одному из крупнейших инвестпроектов было положено в 2016. А спустя два года под Минском заложили первый камень в основание нового комплекса. 14 заводов (таким будет производственный масштаб!) - дело, конечно, не одного года. Но и затягивать с реализацией не намерены. Все же потенциальные заказчики уже ждут первую продукцию. Как продвигается большая стройка? Сегодня доложили Президенту.Будущая биокорпорация под Минском сродни Парку высоких технологий (впрочем, Президент вспомнит и другие важные проекты) с той лишь разницей, что ПВТ создал отдельный IТ-кластер в стране, корпорация станет началом развития биотехнологической отрасли. Те же высокие технологии. Только в первом случае из разряда цифровой повестки, во втором - ноу-хау для аграриев. Здесь все лучшее, что придумал мировой производитель и предложил китайский партнер. Так, как под Минском, нет нигде в СНГ и мало где в мире. Что называется, по последнему слову науки. С приставкой био-. Еще и потому не стоит умалять значение инвестиций.Белорусское продовольствие не нуждается в рекламе. Более 70 стран мира в числе потребителей в прошлом году. И уже более 80 в нынешнем. Растут поставки за рубеж и молока, и мяса. А вкусный экспорт приносит стране больше 5 миллиардов долларов выручки. Но производителей нацеливают на этом не останавливаться. Тут уж и 7 миллиардов не предел с такими-то технологиями. Но и без них двигаться дальше, наращивая темпы производства и экспортную географию, уже невозможно. И чем быстрее, тем заметнее будет результат и весомее продовольственная корзина.В запасе еще более десятка лет, чтобы освоить стройплощадку до последнего винтика. Но запустить главный конвейер здесь рассчитывают в будущем году. Да и медлить нельзя: на 80 % продукции уже сделаны предзаказы. А потребитель не только свой, белорусский, но и заграничный. Корпорация закроет потребности и национального рынка (а раньше все завозили по импорту), и позволит обеспечить запросы соседей по региону. До 40 % готовы продавать на экспорт. Так что сроки, что называется, поджимают. Но графики готовы даже опережать.Итак, первую ласточку ждут уже летом. Завод даже рассчитывают загрузить зерном нового урожая. Дальше корпорация нащупывает новые границы развития. На очереди третий этап. За ним расширение линейки продукции и новые рабочие места. Только к концу года штат вырастет до 700 сотрудников. Вакансий еще много. Многим предложат и свое жилье. К сдаче в 5 километрах от промзоны уже готовят два жилых дома.