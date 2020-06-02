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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Киеве протестуют владельцы баров и ресторанов От ограничений постепенно отказывается Украина. Здесь заработал общественный транспорт, открываются детские сады. Правда, бары и рестораны пока закрыты. Сегодня...

От ограничений постепенно отказывается Украина. Здесь заработал общественный транспорт, открываются детские сады. Правда, бары и рестораны пока закрыты. Сегодня их владельцы устроили шумную акцию протеста против карантина, вооружившись кастрюлями и ложками.По словам протестующих, без работы остался почти миллион специалистов. С начала пандемии в Украине умерло 727 человек с COVID-19.