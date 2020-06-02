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Раритеты Национального исторического музея - на ограде парка Челюскинцев

02.06.2020 21:58 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Отдохнуть от рабочих будней и деловых встреч минчане смогут  на свежем воздухе и с культурным просвещением. Раритеты Национального исторического музея  уже заняли свое место на ограде парка Челюскинцев. Музейные экспонаты не пострадали - артефакты - в виде фотографий на баннерах.

Раритеты Национального исторического музея на ограждении парка Челюскинцев


Всего 200 объектов и более 300 фотографий. Вместить все ценности было бы невозможно - музейные фонды насчитывают почти полмиллиона единиц хранения. Нумизматика, геральдика, народные строи, драгоценные украшения и предметы искусства. Экспонаты прошли селекцию по регионам - таким образом выставка дает наиболее полное представление о каждом из них. Официальное открытие прошло в музейном здании на улице Карла Маркса. Авторы проекта и дизайнеры Олег Лукашевич и Александр Алексеев, известные по проекту "Спадчына Беларусі". Фотоколлекционеры успели заявить о нашей стране и далеко за ее пределами. 

Экспозиция под открытым небом будет доступна весь год


Каждый баннер сопровождается текстом с подробной информацией о раритетах сразу на нескольких языках: русском, белорусском и английском. Экспозиция под открытым небом будет доступна весь год  без ограничений для посетителей.

 
 
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Отдохнуть от рабочих будней и деловых встреч минчане смогут  на свежем воздухе и с культурным просвещением. Раритеты Национального исторического музея  уже...
 
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