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Тосты с фасолью и яичницей

03.06.2020 08:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возьмем:
  • 2 тоста из цельнозернового хлеба,
  • 2 яйца,
  • полбанки фасоли в томатном соусе,
  • корнишоны.
На сухой сковороде поджариваем тосты.  

Если обжаривать тосты на довольно сильном огне, то сверху они подсушатся и станут хрустящими, а внутри будут мягкими. Важно следить за ними, чтобы не пригорели. 

Жарим 2 яичницы-глазуньи. В это время в отдельной кастрюльке разогреваем полбанки фасоли в томатном соусе.  Можно это сделать в микроволновке. 

В фасоли содержится много белка (около 22 % сухих веществ), который по пищевой ценности приравнивается к белку мяса. Зерно фасоли богато незаменимыми аминокислотами, благодаря чему блюда из нее хорошо усваиваются. 

Корнишон мелко нарезаем и собираем блюдо. На тостовый хлеб кладем пару ложек фасоли, добавляем нарезанный корнишон, сверху аккуратно выкладываем яйцо. Подаем блюдо горячим. 

Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.

 
 
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Возьмем: 2 тоста из цельнозернового хлеба, 2 яйца, полбанки фасоли в томатном соусе, корнишоны. На сухой сковороде поджариваем тосты.   Если обжаривать...
 
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