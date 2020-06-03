Источник материала: БT

2 тоста из цельнозернового хлеба,

2 яйца,

полбанки фасоли в томатном соусе,

корнишоны.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тосты с фасолью и яичницей Возьмем: 2 тоста из цельнозернового хлеба, 2 яйца, полбанки фасоли в томатном соусе, корнишоны. На сухой сковороде поджариваем тосты. Если обжаривать...

Возьмем:На сухой сковороде поджариваем тосты.Жарим 2 яичницы-глазуньи. В это время в отдельной кастрюльке разогреваем полбанки фасоли в томатном соусе. Можно это сделать в микроволновке.Корнишон мелко нарезаем и собираем блюдо. На тостовый хлеб кладем пару ложек фасоли, добавляем нарезанный корнишон, сверху аккуратно выкладываем яйцо. Подаем блюдо горячим.Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.