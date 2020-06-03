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Тосты с фасолью и яичницей
03.06.2020 08:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозьмем:
Если обжаривать тосты на довольно сильном огне, то сверху они подсушатся и станут хрустящими, а внутри будут мягкими. Важно следить за ними, чтобы не пригорели.
Жарим 2 яичницы-глазуньи. В это время в отдельной кастрюльке разогреваем полбанки фасоли в томатном соусе. Можно это сделать в микроволновке.
В фасоли содержится много белка (около 22 % сухих веществ), который по пищевой ценности приравнивается к белку мяса. Зерно фасоли богато незаменимыми аминокислотами, благодаря чему блюда из нее хорошо усваиваются.
Корнишон мелко нарезаем и собираем блюдо. На тостовый хлеб кладем пару ложек фасоли, добавляем нарезанный корнишон, сверху аккуратно выкладываем яйцо. Подаем блюдо горячим.
Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
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Возьмем: 2 тоста из цельнозернового хлеба, 2 яйца, полбанки фасоли в томатном соусе, корнишоны. На сухой сковороде поджариваем тосты. Если обжаривать...
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