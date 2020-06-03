Ремонт “нового моста”, благоустройство города и другие вопросы, волнующие кобринчан в нашей рубрике “Вопрос-ответ”

Источник материала: Кобринский вестник





На горячую линию редакции поступает много вопросов, касающихся жизнедеятельности района. Для их разрешения корреспондент «КВ» обращается к компетентным специалистам. Сегодня на вопросы отвечает заместитель председателя Кобринского райисполкома Александр МАРТЫНЮК.

– Ограничения, которые введены в отношении передвижения транспорта и пешеходов по «новому мосту», вызывают множество вопросов у наших читателей. Как продвигаются работы по его ремонту?

– Капитальный ремонт «нового моста» в Кобрине– важная задача, но решить её силами районного бюджета не представляется возможным. Бюджетные средства, которые в первую очередь расходуются на поддержку социальной сферы, изысканы только на составление проектной документации. Проект уже сделан. В данный момент мы готовимся представить пакет документов на строительную экспертизу. По её результатам будем располагать информацией о подлежащих замене элементах моста, количестве расходных материалов, объёме и стоимости работ. Понимаем, что для выполнения капитального ремонта требуется очень серьёзная сумма, поэтому райисполком активно ищет источники финансирования. Мы заявляем о нашей проблеме на уровне области и республики, рассматриваем возможность привлечения Международного банка реконструкции и развития, который предоставляет странам займы и оказывает консультационные услуги, осуществляет координацию мер реагирования на региональные и глобальные проблемы. Более определённо о том, какие именно ресурсы будут привлекаться, сообщим дополнительно.

– Жителей города беспокоит отсутствие ограждений и перил у старого моста в местах подъёма и спуска. Планируется ли дополнить конструкцию этими элементами?

– Идея установки ограждений на мосту по ул.Ленина хорошая, но не самая первостепенная. Ширина тротуаров на мосту оптимальная (около 1,5 м), передвижение по ним пешеходов не вызывает опасений. Велосипедисты же при передвижении по мосту, в соответствии с правилами дорожного движения, должнывести велосипед в руках, что также исключает риск падения.

– Пассажиры, пользующиеся автобусом №6, курсирующим по маршруту «д. Мазури – ул.Новая», не удовлетворены состоянием остановки «ул.Фабричная», так как она не оборудована должным образом. Запланировано ли её благоустройство?

– Действительно, на данной автобусной остановке имеется только посадочная площадка, которую для удобства посадки и высадки пассажиров хозспособом построило КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ». Навес на данный момент отсутствует. Этот объект включён вкомплексный план благоустройства Кобрина на 2020 – 2025 гг. При наличии денежных средств остановка будет оборудована.

Вопросы задавала Жанна ЕЛИЗАРОВА.