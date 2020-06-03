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За круглым столом "Экспертной среды» обсудили опросы народного мнения

03.06.2020 12:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Социологическая грамотность, информационные фейки и способы борьбы с ними. За круглым столом "Экспертной среды" обсудили опросы народного мнения и ответственность социологов перед обществом. Эксперты БИСИ поговорили об объективных трендах и рынке социологии, цифровизации, а также влиянии этих процессов на все сферы жизни общества. Специалисты отмечают: распознать фейк можно,  ориентируясь на репутацию научной структуры, которая проводит соцопрос. Бороться же с ними предлагают увеличением потока проверенной информации. Напомним, "Экспертная среда" - это совместный проект БелТА и БИСИ. В формате круглого стола аналитики, лидеры мнений и эксперты обсуждают актуальные вопросы.

 
 
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Социологическая грамотность, информационные фейки и способы борьбы с ними. За круглым столом "Экспертной среды" обсудили опросы народного мнения и...
 
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