Минобразования: набор в детские сады ограничен в связи с эпидситуацией

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Об этом сообщила начальник главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования Светлана Уклейко. Начальник главного управления напомнила, что направление в детские сады выдается местными исполнительными и распорядительными органами с учетом норм наполняемости групп и в соответствии со списком детей, нуждающихся в получении дошкольного образования.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите