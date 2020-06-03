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Минобразования: набор в детские сады ограничен в связи с эпидситуацией
03.06.2020 12:24 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОб этом сообщила начальник главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования Светлана Уклейко. Начальник главного управления напомнила, что направление в детские сады выдается местными исполнительными и распорядительными органами с учетом норм наполняемости групп и в соответствии со списком детей, нуждающихся в получении дошкольного образования.
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Об этом сообщила начальник главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования Светлана Уклейко. Начальник...
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