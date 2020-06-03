Источник материала: Чырвоны прамень

30 мая состоялись школьные линейки, обвестившие об окончании 2019-2020 учебного года. Во всех школах прошли торжественные мероприятия по случаю последнего звонка для учащихся выпускных классов, которые проводились с учётом эпидемиологической ситуации. Педагогические коллективы постарались сделать так, чтобы одиннадцатиклассники, для которых звенел последний звонок, надолго запомнили это торжество.





В этот день мы отправились в Чашникскую гимназию на праздничное мероприятие. Нарядные виновники торжества, взволнованные родители и гордые за своих учеников педагоги – все в ожидании чего-то нового, неизведанного.

Среди гостей праздника – Л. В. Петрище, председатель РК Белорусского профсоюза работников образования и науки.









Тепло поздравляя коллектив школы с праздником последнего звонка, директор гимназии С. В. Лизука искренне поблагодарила учителей, учащихся за результативный труд, а родителей за достойное воспитание детей. Одиннадцатиклассники на протяжении всех лет работали результативно и достигали определённых вершин. Подтверждение этому их высокие показатели в учёбе – 8 учащихся претендуют на получение аттестата особого образца.





Отметила Светлана Викторовна и тех выпускников, кто принёс в этом году награды в копилку гимназии. Это Денисевич Андрей – диплом 1 степени по математике, диплом 1 степени по физике и диплом 3 степени по информатике на втором (районном) этапе республиканской олимпиады. Среди его наград и диплом 3 степени по физике областного этапа республиканской олимпиады. Этот парень стал победителем областного этапа республиканского телевизионного проекта «Я знаю!» и участником республиканского.

Анастасия Лакисова имеет диплом 2 степени по русскому языку и литературе и диплом 2 степени по английскому языку на втором этапе республиканской олимпиады, Александра Казакова – диплом 3 степени по географии.





Светлана Викторовна подчеркнула, что у выпускников – время экзаменов, ответственный период проверки знаний. Она призвала их идти по жизни смело и уверенно, не забывая о своей малой родине. И пожелала всегда помнить о том, что школа – это второй дом.





Первоклассники в честь выпускников прочитали искренне стихи и вручили им памятные подарки. А те в свою очередь подарили им забавные раскраски и воздушные шары.

Как водится, тепло вспомнили о первых учителях – Т. В. Гапоненко и Е.П. Шишпор. Им нынешние выпускники адресовали много искренних слов.

С приветственным словом к ученикам обратилась Т. В. Гапоненко. Она пожелала успешно сдать экзамены, определиться в дальнейшей жизни, сделать правильный выбор и быть полезными и нужными людьми.





Слово было представлено Т. А. Коваленко, классному руководителю выпускников, которая на протяжении многих лет была рядом, делила со своими учениками радости и переживания. У ребят есть всё для хорошего старта: прочные и надёжные знания, неизменная любовь и поддержка родителей. Остальное зависит от них самих.





С приветственным словом к присутствующим обратился Александр Викторович Усовик, начальник РОВД, один из родителей выпускника. Он выразил слова признательности педагогам за их нелегкий, но благородный труд, ребятам пожелал хорошо сдать экзамены и найти свою дорогу в жизни. Александр Викторович напомнил учащимся о необходимости соблюдать безопасность в летний период.





В вальсе закружились выпускники, неописуемая красота наполнила школьный двор. Довольные и в то же время грустные одиннадцатиклассники кружились в танце.





Смешанные чувства в этот день переполняли их. Начинается новый этап в жизни, жаль расставаться со своими любимыми учителями и одноклассниками.





Мероприятие получилось ярким и эмоциональным, и даже дождь не смог омрачить праздник.

… Прощальные трели последнего школьного звонка, который дали десятиклассник Александр Цыганков и первоклассница Маша Кандыбайло, позвали выпускников во взрослую жизнь. С последним звонком для одних закончился учебный год, а для других закончилось детство…

Совершив круг почёта, одиннадцатиклассники покинули место проведения праздничных мероприятий.







Счастливой вам дороги, выпускники! Пусть удача всегда сопутствует вам!

В связи с эпидемиологической ситуацией поздравление всех остальных школьников проходило в классах. Почётные грамоты и дипломы, благодарственные письма родителям вручили уже классные руководители.

Марина МИШУЛКОВА.