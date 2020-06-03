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В Беларуси провели уникальную операцию на сердце ребенка

03.06.2020 12:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Чтобы спасти ребенка,  белорусские кардиохирурги провели уникальную операцию. Раньше такое вмешательство не делали ни в одной клинике мира.  Протезирование трехстворчатого клапана сердца провели без открытой операции. На теле мальчика сделали всего  четыре небольших прокола. Процедуру выполняли  одиннадцать специалистов, еще пятеро кардиохирургов  дежурили рядом, чтобы в случае осложнений провести открытую операцию. Но их помощь не понадобилась. 

Достижением белорусских хирургов заинтересовались в Европе и США. Сейчас специалисты РНПЦ детской хирургии готовят публикацию для ведущих медицинских журналов.

 
 
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Чтобы спасти ребенка,  белорусские кардиохирурги провели уникальную операцию. Раньше такое вмешательство не делали ни в одной клинике мира.  Протезирование...
 
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