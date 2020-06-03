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В Беларуси провели уникальную операцию на сердце ребенка
03.06.2020 12:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧтобы спасти ребенка, белорусские кардиохирурги провели уникальную операцию. Раньше такое вмешательство не делали ни в одной клинике мира. Протезирование трехстворчатого клапана сердца провели без открытой операции. На теле мальчика сделали всего четыре небольших прокола. Процедуру выполняли одиннадцать специалистов, еще пятеро кардиохирургов дежурили рядом, чтобы в случае осложнений провести открытую операцию. Но их помощь не понадобилась.
Достижением белорусских хирургов заинтересовались в Европе и США. Сейчас специалисты РНПЦ детской хирургии готовят публикацию для ведущих медицинских журналов.
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Чтобы спасти ребенка, белорусские кардиохирурги провели уникальную операцию. Раньше такое вмешательство не делали ни в одной клинике мира. Протезирование...
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