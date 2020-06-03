На улице Жуковского начнутся дорожные работы, это на три недели. Как пойдет общественный транспорт

Источник материала: Tut.by

В июне будут дорожные работы на улице Жуковского — от Могилевской до Воронянского. Это больше чем на три недели, с 6 по 29 июня. Стало известно, как место будут объезжать автобусы — об этом сообщает «Столичный транспорт и связь».

автобусы № 24 в направлении диспетчерской станции «Зеленый Луг-6» поедут по улицам Воронянского , Чкалова, Московской, проспекту Независимости, улице Городской Вал, Немига и далше по маршруту, с такими остановками на изменяемом участке: «Ковальская Слобода», «Радищева», «Гостиница Спутник», «Академия управления», « пл . Независимости», в направлении разворотного кольца « Воронянского » — по улице Мясникова, Московской, Чкалова, Воронянского , со всеми промежуточными остановками на изменяемом участке;

, Чкалова, Московской, проспекту Независимости, улице Городской Вал, Немига и по маршруту, с такими остановками на изменяемом участке: «Ковальская Слобода», «Радищева», «Гостиница Спутник», «Академия управления», « . Независимости», в направлении разворотного кольца « » — по улице Мясникова, Московской, Чкалова, , со всеми промежуточными остановками на изменяемом участке; автобусы и маршрутки № 65, 1146-ТК, 1346-ТК поедут со стороны диспетчерской станции «Лошица-2» по улицам Володько, Могилевской, Толстого и дальше по маршрутам со всеми промежуточными остановками на изменяемом участке (включая остановки « Воронянского » по улице Володько на площадке за перекрестком с улицей Воронянского ), в направлении диспетчерской станции «Лошица-2» — по улицам Мясникова, Московской, Могилевской, Володько и дальше по маршрутам со всеми промежуточными остановками на изменяемом участке;

» по улице Володько на площадке за перекрестком с улицей ), в направлении диспетчерской станции «Лошица-2» — по улицам Мясникова, Московской, Могилевской, Володько и дальше по маршрутам со всеми промежуточными остановками на изменяемом участке; автобусы № 4Д на участке от улицы Володько поедут по улицам Воронянского , Чкалова, Московской в обоих направлениях со всеми промежуточными остановками на изменяемом участке;

, Чкалова, Московской в обоих направлениях со всеми промежуточными остановками на изменяемом участке; маршрутки № 1024-ТК в направлении Зеленого Луга от улицы Володько поедут по улицам Воронянского , Чкалова, Московской, проспекту Независимости, улицам Свердлова, Ленинградской, Бобруйской, Мясникова, Немига и дальше по маршруту.

Транспортная организация просит учитывать эту информацию при планировании поездок.