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На улице Жуковского начнутся дорожные работы, это на три недели. Как пойдет общественный транспорт

03.06.2020 12:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В июне будут дорожные работы на улице Жуковского — от Могилевской до Воронянского. Это больше чем на три недели, с 6 по 29 июня. Стало известно, как место будут объезжать автобусы — об этом сообщает «Столичный транспорт и связь».

  • автобусы № 24 в направлении диспетчерской станции «Зеленый Луг-6» поедут по улицам Воронянского, Чкалова, Московской, проспекту Независимости, улице Городской Вал, Немига и далше по маршруту, с такими остановками на изменяемом участке: «Ковальская Слобода», «Радищева», «Гостиница Спутник», «Академия управления», «пл. Независимости», в направлении разворотного кольца «Воронянского» — по улице Мясникова, Московской, Чкалова, Воронянского, со всеми промежуточными остановками на изменяемом участке;
  • автобусы и маршрутки № 65, 1146-ТК, 1346-ТК поедут со стороны диспетчерской станции «Лошица-2» по улицам Володько, Могилевской, Толстого и дальше по маршрутам со всеми промежуточными остановками на изменяемом участке (включая остановки «Воронянского» по улице Володько на площадке за перекрестком с улицей Воронянского), в направлении диспетчерской станции «Лошица-2» — по улицам Мясникова, Московской, Могилевской, Володько и дальше по маршрутам со всеми промежуточными остановками на изменяемом участке;
  • автобусы № 4Д на участке от улицы Володько поедут по улицам Воронянского, Чкалова, Московской в обоих направлениях со всеми промежуточными остановками на изменяемом участке;
  • маршрутки № 1024-ТК в направлении Зеленого Луга от улицы Володько поедут по улицам Воронянского, Чкалова, Московской, проспекту Независимости, улицам Свердлова, Ленинградской, Бобруйской, Мясникова, Немига и дальше по маршруту.

Транспортная организация просит учитывать эту информацию при планировании поездок.

 
 
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В июне будут дорожные работы на улице Жуковского - от Могилевской до Воронянского. Их запланировали на 6 - 29 июня. Стало известно, как место будут объезжать автобусы...
 
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