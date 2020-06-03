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Тестирование

Итоги и оценки

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как сохранить хлеб свежим Хлебушек всегда должен быть на кухне. Но бегать за ним в магазин постоянно не хочется, а мягкость и свежесть теряются очень быстро. Проверим, что и насколько продлит...

Хлебушек всегда должен быть на кухне. Но бегать за ним в магазин постоянно не хочется, а мягкость и свежесть теряются очень быстро. Проверим, что и насколько продлит жизнь хлебобулочным изделиям?В испытании принимают участиеВсе булочки для гамбургеров пронумерованы. Четыре будут проверять народные лайфхаки. Одна - контрольная. Для чистоты эксперимента она будет находиться на кухне без всяких хитростей.Льняное полотенце для хранения хлеба использовали еще наши прапрапрабабушки. Посмотрим, насколько хорошо работает этот метод в современном мире.Хлеб в целлофановом пакете рискует заплесневеть. Чтобы этого не случилось, сложим его в несколько слоев и проделаем вентиляцию при помощи дырокола… Вот в таком сейфе булочка для гамбургера должна надолго сохранить свою свежесть.Еще один метод - холодильник. Белый хлебушек в самом обычном пакете помещаем внутрь. И ждем результата.И более радикальный лайфхак - морозильная камера. Хозяйки обещают, что такой хлеб может храниться практически вечно. Перед употреблением булочку нужно разморозить в духовке при небольшой температуре.Итак, подводит итоги и расставляем оценки. Контрольная булочка зачерствела через сутки.1. А та, что была бережно завернута в полотенце, продержалась двое суток. Честно говоря, я разочарована.2. Булочка в перфорированном пакете продержалась 5 дней в удовлетворительном состоянии. Браво!3. В холодильнике хлебушек оставался съедобным целую неделю! Отличный результат.4. Морозилка тоже действует. И время хранения - неограничено. Но с разморозкой придется повозиться, и вкус, на мой взгляд, немного не тот. Зато это хороший дежурный вариант на случай хлебного форс-мажора.