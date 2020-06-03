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Как сохранить хлеб свежим

03.06.2020 16:53 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Хлебушек всегда должен быть на кухне. Но бегать за ним в магазин постоянно не хочется, а мягкость и свежесть теряются очень быстро. Проверим, что и насколько продлит жизнь хлебобулочным изделиям? 

В испытании принимают участие полотенце, перфорированный пакет, холодильник и морозильная камера

Тестирование

Все булочки для гамбургеров пронумерованы. Четыре будут проверять народные лайфхаки. Одна - контрольная. Для чистоты эксперимента она будет  находиться на кухне без всяких хитростей. 

Льняное полотенце для хранения хлеба использовали еще наши прапрапрабабушки. Посмотрим, насколько хорошо работает  этот метод в современном мире.  

Хлеб в целлофановом пакете рискует заплесневеть. Чтобы этого не случилось, сложим его в несколько слоев и проделаем вентиляцию при помощи дырокола… Вот в таком сейфе булочка для гамбургера должна надолго сохранить свою свежесть. 

Еще один метод - холодильник. Белый хлебушек в самом обычном пакете помещаем внутрь. И ждем результата. 

И более радикальный лайфхак - морозильная камера. Хозяйки обещают, что такой хлеб может храниться практически вечно. Перед употреблением булочку нужно разморозить в духовке при небольшой температуре.

Итоги и оценки

Итак, подводит итоги и расставляем оценки. Контрольная булочка зачерствела через сутки. 

1. А та, что была бережно завернута в полотенце, продержалась двое суток. Честно говоря, я разочарована.  

2. Булочка в перфорированном пакете продержалась 5 дней в удовлетворительном состоянии. Браво! 

3. В холодильнике хлебушек оставался съедобным целую неделю! Отличный результат. 

4. Морозилка тоже действует. И время хранения - неограничено. Но с разморозкой придется повозиться, и вкус, на мой взгляд, немного не тот. Зато это хороший дежурный вариант на случай хлебного форс-мажора. 

 
 
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Хлебушек всегда должен быть на кухне. Но бегать за ним в магазин постоянно не хочется, а мягкость и свежесть теряются очень быстро. Проверим, что и насколько продлит...
 
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