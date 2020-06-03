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Более 20 000 молодых людей записались в студенческие отряды
03.06.2020 17:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТрадиционно участниками движения могут стать молодые люди в возрасте от 14 лет до 31 года.
"Соблюдение охраны труда, техники безопасности, в том числе мер предосторожности в период непростой эпидситуации, - основа основ для каждого бойца отряда. Безопасности труда в новом семестре мы уделим повышенное внимание", - рассказала командир штаба Надежда Шаховская.
Открытие третьего трудового семестра 2020 состоится 28 июня в День молодежи.
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Традиционно участниками движения могут стать молодые люди в возрасте от 14 лет до 31 года. "Соблюдение охраны труда, техники безопасности, в том числе мер...
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