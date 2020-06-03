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В Гомельском колледже народных промыслов уверены, что экзамены пройдут успешно
03.06.2020 17:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГомельский колледж народных промыслов - достопримечательность профессионального образования региона. Здесь не вестибюли, а выставочные залы, где каждая деталь выполнена руками студентов колледжа. Жизнь здесь продолжает кипеть даже в условиях пандемии.
Наталья Ковалева, заместитель директора Гомельского государственного профессионально-технического колледжа народных художественных промыслов: "Учебный год для нас почти закончился, по итогам могу сказать, что каких-то особых изменений у нас не произошло. Больничных было немного, кто мог учиться, ходил на занятия, те, кто хотел обучаться дистанционно, учились дистанционно. Но таких было немного".
Практика для учащихся колледжа - не желательна, а необходима. Специальности, которым здесь обучают, требуют навыков ювелирной ручной работы. Чтобы студенты продолжали учиться резьбе, вышивке и другим ремеслам, в колледже выполняются все санитарные требования.
Совсем скоро здесь пройдут экзамены, после которых одни пойдут на каникулы, другие отправятся в самостоятельную жизнь.
Ольга Сапегина, преподаватель: "У нас достаточно учебных кабинетов, чтобы максимум 12 - минимум 10 человек мы могли рассадить. Дистанция социальная будет соблюдаться. Мы можем обеспечить учащихся всеми необходимыми средствами. Приемная комиссия будет в масках".
Кстати, пышных мероприятий в честь выпускных не планируют. Ограничатся торжественным вручением дипломов. А дальше начнется вступительная кампания. Из-за эпидемии пришлось отменить и день открытых дверей. Но абитуриенты активно знакомятся с колледжем через социальные сети. Здесь уверены, что вступительные экзамены пройдут успешно.
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Гомельский колледж народных промыслов - достопримечательность профессионального образования региона. Здесь не вестибюли, а выставочные залы, где каждая деталь...
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