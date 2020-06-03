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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гомельском колледже народных промыслов уверены, что экзамены пройдут успешно Гомельский колледж народных промыслов - достопримечательность профессионального образования региона. Здесь не вестибюли, а выставочные залы, где каждая деталь...

Гомельский колледж народных промыслов - достопримечательность профессионального образования региона. Здесь не вестибюли, а выставочные залы, где каждая деталь выполнена руками студентов колледжа. Жизнь здесь продолжает кипеть даже в условиях пандемии.Практика для учащихся колледжа - не желательна, а необходима. Специальности, которым здесь обучают, требуют навыков ювелирной ручной работы. Чтобы студенты продолжали учиться резьбе, вышивке и другим ремеслам, в колледже выполняются все санитарные требования.Совсем скоро здесь пройдут экзамены, после которых одни пойдут на каникулы, другие отправятся в самостоятельную жизнь.Кстати, пышных мероприятий в честь выпускных не планируют. Ограничатся торжественным вручением дипломов. А дальше начнется вступительная кампания. Из-за эпидемии пришлось отменить и день открытых дверей. Но абитуриенты активно знакомятся с колледжем через социальные сети. Здесь уверены, что вступительные экзамены пройдут успешно.