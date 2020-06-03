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Загородные лагеря готовятся принимать гостей

03.06.2020 18:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Первых посетителей готовятся принять загородные детские лагеря. Главный подход - безопасный отдых. Сейчас в спальных корпусах завершаются ремонтные работы. Проводят и благоустройство территорий. Так, например, в детском центре "Надежда" в Вилейском районе полностью обновят спортивную площадку.

На соседней базе отдыха "Вилия" скоро начнет работу и большой веревочный городок. Его также подготовили к новому летнему сезону.

 
 
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Первых посетителей готовятся принять загородные детские лагеря. Главный подход - безопасный отдых. Сейчас в спальных корпусах завершаются ремонтные работы....
 
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