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Загородные лагеря готовятся принимать гостей
03.06.2020 18:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПервых посетителей готовятся принять загородные детские лагеря. Главный подход - безопасный отдых. Сейчас в спальных корпусах завершаются ремонтные работы. Проводят и благоустройство территорий. Так, например, в детском центре "Надежда" в Вилейском районе полностью обновят спортивную площадку.
На соседней базе отдыха "Вилия" скоро начнет работу и большой веревочный городок. Его также подготовили к новому летнему сезону.
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Первых посетителей готовятся принять загородные детские лагеря. Главный подход - безопасный отдых. Сейчас в спальных корпусах завершаются ремонтные работы....
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