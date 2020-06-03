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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Загородные лагеря готовятся принимать гостей Первых посетителей готовятся принять загородные детские лагеря. Главный подход - безопасный отдых. Сейчас в спальных корпусах завершаются ремонтные работы....

Первых посетителей готовятся принять загородные детские лагеря. Главный подход - безопасный отдых. Сейчас в спальных корпусах завершаются ремонтные работы. Проводят и благоустройство территорий. Так, например, в детском центре "Надежда" в Вилейском районе полностью обновят спортивную площадку.На соседней базе отдыха "Вилия" скоро начнет работу и большой веревочный городок. Его также подготовили к новому летнему сезону.