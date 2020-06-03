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Минск - один из самых велосипедных городов СНГ наряду с Москвой и Санкт-Петербургом
03.06.2020 18:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ нашей столице, по данным велосчетчика на проспекте Независимости, регулярно пользуются велосипедом примерно сто двадцать тысяч горожан. В связи с этим развивается инфраструктура.
К новому сезону готовы десятки велопрокатов, сервис для аренды велосипедов, а также станции срочного ремонта и сотни велопарковок и всего более 200 километров маршрутов для катания. Про Минск велосипедный - Илья Цветков.
Инфраструктура для велосипедистов в Минске
Велосипед вместо авто. Такую формулу выбирает все больше минчан. По подсчетам, примерно 120 000 жителей в столице выбирают экотранспорт для регулярного передвижения в городе. И с каждым годом эта цифра только увеличивается.
Велосипед как транспортное средство используют уже в течение двухсот лет. Считается, что первый в мире велобайк создал немецкий конструктор Карл фон Дрез. Двухколесный был похож на большой беговел - без педалей.
Сегодня вариантов конструкции десятки и даже сотни - с алюминиевой, стальной и карбоновой рамой, горные, шоссейные и городские, которые больше всего подходят для катания в мегаполисе.
Именно такой вид велосипедов больше всего по душе Вадиму Осипчику. Предприниматель подружился с двухколесным еще в детстве. И после перерыва на несколько лет снова сел на велобайк. Теперь разъезжает каждый день.
Детское увлечение превратилось в бизнес-стартап.
Год назад Вадим открыл первый в Минске сервис по шерингу велосипедов. Сегодня йеллоу-байки можно найти почти в каждом районе столицы. В городе - три тысячи арендных двухколесных.
Параллельно развивается городская инфраструктура. К новому сезону готовы десятки велопрокатов, сервис для аренды велосипедов, а также станции срочного ремонта и сотни велопарковок, почти 200 километров маршрутов для катания. Сейчас открываются и новые участки.
Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД г. Минска: "На проспекте Дзержинского в данный момент наносят разметку, скоро появятся изображения велосипедов и пешеходов. А также скоро начнут срезать бордюры на протяжении всего проспекта - для удобства велосипедистов".
Новый веломаршрут пролегать будет от станции метро "Малиновка" до улицы Мясникова. Длина трассы - почти восемь километров. Благодаря таким экомаршрутам белорусская столица попала в тройку самых велосипедных городов СНГ после Москвы и Санкт-Петербурга.
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В нашей столице, по данным велосчетчика на проспекте Независимости, регулярно пользуются велосипедом примерно сто двадцать тысяч горожан. В связи с этим...
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