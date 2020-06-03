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К 75-летию легендарной встречи на Эльбе

03.06.2020 19:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Представители Беларуси, США и Украины почтили память героев легендарной встречи советских и американских войск на Эльбе. В апреле 45-го на мосту через реку у города Торгау встретились и пожали друг другу руки советский и американский лейтенанты  Александр Сильвашко и Уильям Робертсон.

Дженнифер Мур, временная поверенная в делах США в Беларуси: "Я рада быть здесь сейчас, когда наши двусторонние отношения улучшаются: американский посол приедет в Беларусь уже этим летом. Сейчас у наших народов есть шанс увидеть, что у нас гораздо больше общего, нежели различного".

Александр Сильвашко родился в Украине, а большую часть жизни провел в Беларуси. Он - почетный гражданин Зельвы, получил высокое звание и в Канзасе и Далласе. Для американцев советский лейтенант Александр Сильвашко вместе с их земляком стали символом общей борьбы с фашизмом.

 
 
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Представители Беларуси, США и Украины почтили память героев легендарной встречи советских и американских войск на Эльбе. В апреле 45-го на мосту через реку у города...
 
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