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К 75-летию легендарной встречи на Эльбе
03.06.2020 19:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПредставители Беларуси, США и Украины почтили память героев легендарной встречи советских и американских войск на Эльбе. В апреле 45-го на мосту через реку у города Торгау встретились и пожали друг другу руки советский и американский лейтенанты Александр Сильвашко и Уильям Робертсон.
Дженнифер Мур, временная поверенная в делах США в Беларуси: "Я рада быть здесь сейчас, когда наши двусторонние отношения улучшаются: американский посол приедет в Беларусь уже этим летом. Сейчас у наших народов есть шанс увидеть, что у нас гораздо больше общего, нежели различного".
Александр Сильвашко родился в Украине, а большую часть жизни провел в Беларуси. Он - почетный гражданин Зельвы, получил высокое звание и в Канзасе и Далласе. Для американцев советский лейтенант Александр Сильвашко вместе с их земляком стали символом общей борьбы с фашизмом.
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Представители Беларуси, США и Украины почтили память героев легендарной встречи советских и американских войск на Эльбе. В апреле 45-го на мосту через реку у города...
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