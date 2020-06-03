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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так К 75-летию легендарной встречи на Эльбе Представители Беларуси, США и Украины почтили память героев легендарной встречи советских и американских войск на Эльбе. В апреле 45-го на мосту через реку у города...

Представители Беларуси, США и Украины почтили память героев легендарной встречи советских и американских войск на Эльбе. В апреле 45-го на мосту через реку у города Торгау встретились и пожали друг другу руки советский и американский лейтенанты Александр Сильвашко и Уильям Робертсон.Александр Сильвашко родился в Украине, а большую часть жизни провел в Беларуси. Он - почетный гражданин Зельвы, получил высокое звание и в Канзасе и Далласе. Для американцев советский лейтенант Александр Сильвашко вместе с их земляком стали символом общей борьбы с фашизмом.