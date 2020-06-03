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Кратковременные дожди и до +21°С ожидается в Беларуси 4 июня
03.06.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется ночью неустойчивый слабый, днем южный, юго-восточный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, днем — 15-21 градус тепла.
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