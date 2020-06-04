ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Поезда на красной ветке метро будут ходить чаще по будням утром и вечером

04.06.2020 14:12 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

По будням в часы пик на Автозаводской ветке минского метро поезда будут ходить чаще. Об этом сообщает «Столичный транспорт и связь».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

С 5 июня на Автозаводской линии метрополитена по будням дополнительно предусмотрена работа шести составов в часы пик: с 6.30 до 8.30 и с 17.00 до 19.00.

Значит, интервал движения поездов в это время сократится с 3 до 2,5 минуты и станет таким же, как и на Московской ветке.

Кроме этого, корректировка затронула и наземный транспорт. Каждому из маршрутов № 115Э, 127, 144С, 159 выделят по одному дополнительному автобусу на время с 6.30 до 8.30 по будням.

Такое решение было принято по результатам мониторинга пассажиропотока.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По будням в часы пик на Автозаводской ветке минского метро поезда будут ходить чаще.
 
Новости дня
Новости общества
 
В центре Бреста появилось граффити «плачущий милиционер» - и очень быстро исчезло
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика