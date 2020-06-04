Поезда на красной ветке метро будут ходить чаще по будням утром и вечером

Источник материала: Tut.by

По будням в часы пик на Автозаводской ветке минского метро поезда будут ходить чаще. Об этом сообщает «Столичный транспорт и связь».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

С 5 июня на Автозаводской линии метрополитена по будням дополнительно предусмотрена работа шести составов в часы пик: с 6.30 до 8.30 и с 17.00 до 19.00.

Значит, интервал движения поездов в это время сократится с 3 до 2,5 минуты и станет таким же, как и на Московской ветке.

Кроме этого, корректировка затронула и наземный транспорт. Каждому из маршрутов № 115Э, 127, 144С, 159 выделят по одному дополнительному автобусу на время с 6.30 до 8.30 по будням.

Такое решение было принято по результатам мониторинга пассажиропотока.