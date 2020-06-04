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В центре Бреста появилось граффити «плачущий милиционер» - и очень быстро исчезло

04.06.2020 13:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

4 июня на стене одного из домов в центре Бреста заметили граффити «плачущий на лавочке милиционер». В тот же день, около 12.45, наклеенный на стену рисунок сорвали.


Автор стрит-арта неизвестен. Работа, судя по всему, посвящена событиям в Гродно 29 мая, когда во время пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской был задержан ее муж, блогер Сергей Тихановской.

Похоже, автор вдохновлялся фотографией милиционера, который при задержании оказался на асфальте, а затем сидел на лавочке. Снимок тогда опубликовал гродненский портал Hrodna.life.


Фото: Hrodna.life

В 12.45 брестского «милиционера» со стены частично сорвали.


Напомним, это второе сатирическое граффити на остросоциальную тему, которое появилось в Бресте за последние две недели. Прошлое — посвященное молчанию Минздрава — не «прожило» и дня.

Инцидент на пикете по сбору подписей

Напомним, 29 мая в Гродно во время проведения пикета по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидата в президенты Светланы Тихановской сотрудниками милиции был задержан руководитель инициативной группы, блогер популярного YouTube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский, а также несколько человек из его команды. Очевидцы событий говорят о провокации, милиция — о нападении на ее сотрудников.

Было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел по ст. 364 УК РБ. Всего по уголовному делу о насилии в отношении сотрудников милиции, которое было возбуждено после инцидента на пикете в Гродно, задержаны 9 человек. Это Сергей Тихановский, Евгений Розниченко, Дмитрий Фурманов, Владимир Наумик, Вергилий Ушак, Александр Аранович, Сергей Колмыков, Василий Бобровский и Артем Саков.

Троих задержанных после инцидента в Гродно на пикете по сбору подписей перевели в СИЗО-1 на улице Володарского в Минске.

Вечером 8 июня истекает 10-дневный срок, когда задержанным должны предъявить обвинение или освободить.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Стрит-арт отсылает к задержанию блогера Сергея Тихановского на пикете в Гродно.
 
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