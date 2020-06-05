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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В БГПУ им. Максима Танка в онлайн-режиме проходит финальный этап конкурса "Студент года" Конкурс "Студент года" в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка проводится в онлайн-режиме, и сейчас мы увидим, как проходит...

Конкурс "Студент года" в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка проводится в онлайн-режиме, и сейчас мы увидим, как проходит финальный этап!Уже ставший традицией конкурс проводится каждые два года и включает в себя 5 номинаций: "Учебно-профессиональная деятельность", "Научно-исследовательская", "Художественно-творческая", "Спортивно-оздоровительная" и "Молодежное лидерство". Участники всех номинаций показывают не только свои академические знания, но и творческий потенциал. Ведь на кону, к слову, впечатляющий приз.Поскольку сложившаяся ситуация в этом году внесла свои коррективы, один из этапов номинации "Художественно-творческая деятельность" проводится в формате видеовыступлений. Изначально планировалось провести конкурс на сцене с живой музыкой и группой поддержки. Однако в новой ситуации студенты не растерялись и подошли к задаче креативным образом."Моя первая учительница" - статуэтка. Конечно, это очень почетно. Вы нам, собственно, открыли сейчас маленький секрет, потому что до этого момента мы особо этого не знали, но это всегда считается очень почетным - получить эту статуэтку в нашем университете".К оценке видеовыступлений в университете подошли серьезно. Ведь помимо проявления творческого потенциала, многим студентам в этом году пришлось ненадолго стать оператором и освоить искусство монтажа.Елена Журавская, начальник центра студенческого творчества: " Кроме того что содержательные тексты, выразительные, артистичные, ораторское мастерство, и какие были интересные подходы к созданию самого видео и его монтажу. Понятно, что работала бригада, команда. Члены жюри, мы все отметили, что даже интересно получился больше этот конкурс: он был более убедителен, более яркий, нежели видео, которые бы отображали их творческие способности".А вот Юлия, например, участвует в номинации "Учебно-профессиональная деятельность". Для конкурса Юлия предоставила автобиографическое портфолио и написала эссе на тему "Педагог XXI века". В школе Юлия училась в классе интегрированного обучения и воспитания, и именно это для нее во многом повлияло на выбор профессии.Мы увидели, как все студенты искренне стараются, и желаем всем удачи, ведь до объявления результатов конкурса осталось совсем немного!