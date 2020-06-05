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В БГПУ им. Максима Танка в онлайн-режиме проходит финальный этап конкурса "Студент года"
05.06.2020 12:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКонкурс "Студент года" в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка проводится в онлайн-режиме, и сейчас мы увидим, как проходит финальный этап!
Уже ставший традицией конкурс проводится каждые два года и включает в себя 5 номинаций: "Учебно-профессиональная деятельность", "Научно-исследовательская", "Художественно-творческая", "Спортивно-оздоровительная" и "Молодежное лидерство". Участники всех номинаций показывают не только свои академические знания, но и творческий потенциал. Ведь на кону, к слову, впечатляющий приз.
Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета: "Победители, лауреаты и призеры получат соответствующие награды. Они получат премии ректората в размере 150 рублей каждый, общественные организации наши им также выделят общественную премию денежную, ну, а главный приз - это этот приз - педагогический Оскар. Копия скульптурной композиции "Учительница первая моя", которая находится при входе в наш университет. Это ограниченным тиражом изготовлено, и только лучшие наши студенты получают ее. Будем надеяться, что в ближайшем будущем можно будет провести и церемонию награждения! Безусловно, мы планируем в июне провести и церемонию награждения и чествования лауреатов этого конкурса - "Студент БГПУ 2020".
Поскольку сложившаяся ситуация в этом году внесла свои коррективы, один из этапов номинации "Художественно-творческая деятельность" проводится в формате видеовыступлений. Изначально планировалось провести конкурс на сцене с живой музыкой и группой поддержки. Однако в новой ситуации студенты не растерялись и подошли к задаче креативным образом.
Владимир Арутюнян, участник конкурса "Студент года", студент второго курса факультета эстетического образования: "Вторую номинацию - это уже было прямо творческое, творческое задание. Мы должны были записать эссе на тему "БГПУ. Мое будущее началось здесь." Мы должны были рассказать, как мы себя видим через пять лет. Также мы должны были прикрепить видео творческого номера. Я вот, например, пою. Я прикрепил номер, где я пою. Кто-то танцует, кто-то рисует, кто-то еще что-то делает - кто во что горазд".
Екатерина Дебелая, участник конкурса "Студент года", студентка третьего курса факультета дошкольного образования: "Моя первая учительница" - статуэтка. Конечно, это очень почетно. Вы нам, собственно, открыли сейчас маленький секрет, потому что до этого момента мы особо этого не знали, но это всегда считается очень почетным - получить эту статуэтку в нашем университете".
К оценке видеовыступлений в университете подошли серьезно. Ведь помимо проявления творческого потенциала, многим студентам в этом году пришлось ненадолго стать оператором и освоить искусство монтажа.
Елена Журавская, начальник центра студенческого творчества: " Кроме того что содержательные тексты, выразительные, артистичные, ораторское мастерство, и какие были интересные подходы к созданию самого видео и его монтажу. Понятно, что работала бригада, команда. Члены жюри, мы все отметили, что даже интересно получился больше этот конкурс: он был более убедителен, более яркий, нежели видео, которые бы отображали их творческие способности".
А вот Юлия, например, участвует в номинации "Учебно-профессиональная деятельность". Для конкурса Юлия предоставила автобиографическое портфолио и написала эссе на тему "Педагог XXI века". В школе Юлия училась в классе интегрированного обучения и воспитания, и именно это для нее во многом повлияло на выбор профессии.
Юлия Шибанова, студентка третьего курса Института инклюзивного образования БГПУ, участник конкурса "Студент года" в номинации "Учебно-профессиональная деятельность": "Еще в старших классах у нас были дни самоуправления, когда мы могли непосредственно преподавать уроки детям. И в тот момент я поняла, что это то, чем я действительно хочу заниматься. Я поняла, что я хочу быть именно учителем-дефектологом - работать с детьми с особенностями психофизического развития. Я считаю, что педагог XXI века, в первую очередь, должен быть образованным, коммуникабельным, открытым к детям, принимать детей со всеми особенностями, внутренним миром, принимать не только детей, но и их родителей".
Мы увидели, как все студенты искренне стараются, и желаем всем удачи, ведь до объявления результатов конкурса осталось совсем немного!
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Конкурс "Студент года" в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка проводится в онлайн-режиме, и сейчас мы увидим, как проходит...
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