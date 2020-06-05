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«Альбом памяти». Мы снова принимаем рассказы об участниках и очевидцах войны
05.06.2020 12:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Друзья!
9 мая мы представили вам проект
Многие из вас бережно хранят семейные воспоминания, карточки, альбомы. Эта память очень дорога для вас и для всех нас, это часть истории вашей семьи и часть истории нашей страны, хроника побед и страданий народа.
Давайте сбережем эти воспоминания и вместе дополним «Альбом памяти: 1945−2020».
Присылайте фотографии и небольшие очерки (до 1000 символов) о своих родных — участниках и свидетелях войны: солдатах, партизанах, медсестрах, жителях Беларуси, которые оказались в оккупации, были угнаны на работы или оказались в гетто.
Пожалуйста, не присылайте ссылки на большие статьи или скриншоты с текстом. Лучше всего о близком для вас человеке напишете именно вы.
Каждая история имеет значение. Накануне 3 июля мы соберем эти истории вместе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы получили много сообщений от тех, кто хотел рассказать о своих близких и увековечить память о них. У нас хорошая новость: мы снова принимаем ваши письма.
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