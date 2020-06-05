ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Альбом памяти». Мы снова принимаем рассказы об участниках и очевидцах войны

05.06.2020 12:36 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Друзья!

9 мая мы представили вам проект «Альбом памяти», в котором вы
рассказали о своих родных, ставших участниками или очевидцами Второй
мировой и Великой Отечественной войны. После этого мы получили много сообщений от тех, кто также хотел рассказать о своих близких и увековечить память о них. У нас хорошая новость: мы снова принимаем ваши письма.


Многие из вас бережно хранят семейные воспоминания, карточки, альбомы. Эта память очень дорога для вас и для всех нас, это часть истории вашей семьи и часть истории нашей страны, хроника побед и страданий народа.

Давайте сбережем эти воспоминания и вместе дополним «Альбом памяти: 1945−2020».

Присылайте фотографии и небольшие очерки (до 1000 символов) о своих родных — участниках и свидетелях войны: солдатах, партизанах, медсестрах, жителях Беларуси, которые оказались в оккупации, были угнаны на работы или оказались в гетто.

Пожалуйста, не присылайте ссылки на большие статьи или скриншоты с текстом. Лучше всего о близком для вас человеке напишете именно вы.

Каждая история имеет значение. Накануне 3 июля мы соберем эти истории вместе.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы получили много сообщений от тех, кто хотел рассказать о своих близких и увековечить память о них. У нас хорошая новость: мы снова принимаем ваши письма.
 
Новости дня
Новости общества
 
На белорусско-украинской границе задержали двух мужчин и 500 попугаев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
05.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика