«Альбом памяти». Мы снова принимаем рассказы об участниках и очевидцах войны

Источник материала: Tut.by

Друзья!

9 мая мы представили вам проект «Альбом памяти» , в котором вы

рассказали о своих родных, ставших участниками или очевидцами Второй

мировой и Великой Отечественной войны. После этого мы получили много сообщений от тех, кто также хотел рассказать о своих близких и увековечить память о них. У нас хорошая новость: мы снова принимаем ваши письма.





Многие из вас бережно хранят семейные воспоминания, карточки, альбомы. Эта память очень дорога для вас и для всех нас, это часть истории вашей семьи и часть истории нашей страны, хроника побед и страданий народа.

Давайте сбережем эти воспоминания и вместе дополним «Альбом памяти: 1945−2020».

Присылайте фотографии и небольшие очерки (до 1000 символов) о своих родных — участниках и свидетелях войны: солдатах, партизанах, медсестрах, жителях Беларуси, которые оказались в оккупации, были угнаны на работы или оказались в гетто.

Пожалуйста, не присылайте ссылки на большие статьи или скриншоты с текстом. Лучше всего о близком для вас человеке напишете именно вы.

Каждая история имеет значение. Накануне 3 июля мы соберем эти истории вместе.