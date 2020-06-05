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На свободу по амнистии вышел фигурант «дела медиков»
05.06.2020 14:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вчера был освобожден Андрей Щука, бывший генеральный директор Гродненского РУП «Фармация». Его признали виновным в получении взяток в 2 тысячи евро и приговорили к 2,5 годам лишения свободы.
В Минском городском суде рассмотрели материалы уголовного дела в отношении фигурантов «дела медиков». В связи с амнистией большинство осужденных частично освободили от наказания.
Как указано в сообщении
Как стало известно TUT.BY, на свободу по амнистии вышел бывший генеральный директор Гродненского РУП «Фармация» Андрей Щука. В декабре 2019 года Минский городской суд признал его виновным по ч. 1 ст. 430 УК (Получение взятки). Щуке вменили две взятки: одну он получил 12 августа 2016 года возле магазина «Алми», вторую — 2 декабря 2016 года в магазине «Немига». Общая сумма взяток — 2 тысячи евро.
Напомним, в конце декабря 2019 года суд огласил приговор по массовому «делу медиков», тогда все 20 фигурантов были признаны виновными. Им вменяли две статьи Уголовного кодекса: ст. 430 (Получение взятки) и ст. 431 (Дача взятки). Общая
Не все фигуранты согласились с приговором Минского городского суда и подали апелляционную жалобу. 15 мая Верховный суд ее рассмотрел и
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Вчера был освобожден Андрей Щука, бывший генеральный директор Гродненского РУП «Фармация». Его признали виновным в получении взяток в 2 тысячи евро и приговорили к...
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