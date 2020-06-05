На свободу по амнистии вышел фигурант «дела медиков»

Источник материала: Tut.by

Вчера был освобожден Андрей Щука, бывший генеральный директор Гродненского РУП «Фармация». Его признали виновным в получении взяток в 2 тысячи евро и приговорили к 2,5 годам лишения свободы.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В Минском городском суде рассмотрели материалы уголовного дела в отношении фигурантов «дела медиков». В связи с амнистией большинство осужденных частично освободили от наказания.

Как указано в сообщении Верховного суда , 7 человек, приговоренных к лишению свободы, и 8 — к ограничению свободы, были частично освобождены от наказания сроком на один год. А один осужденный полностью освобожден от неотбытой части наказания.

Как стало известно TUT.BY, на свободу по амнистии вышел бывший генеральный директор Гродненского РУП «Фармация» Андрей Щука. В декабре 2019 года Минский городской суд признал его виновным по ч. 1 ст. 430 УК (Получение взятки). Щуке вменили две взятки: одну он получил 12 августа 2016 года возле магазина «Алми», вторую — 2 декабря 2016 года в магазине «Немига». Общая сумма взяток — 2 тысячи евро.

Напомним, в конце декабря 2019 года суд огласил приговор по массовому «делу медиков», тогда все 20 фигурантов были признаны виновными. Им вменяли две статьи Уголовного кодекса: ст. 430 (Получение взятки) и ст. 431 (Дача взятки). Общая сумма взяток составила 119 550 долларов и 26 350 евро. По версии следствия, деньги передавались за содействие в регистрации лекарств и медицинской техники, а также за поставку лекарственных средств.

Не все фигуранты согласились с приговором Минского городского суда и подали апелляционную жалобу. 15 мая Верховный суд ее рассмотрел и оставил приговор без изменений , апелляционную жалобу — без удовлетворения. Среди 9 обвиняемых, кто обжаловал приговор, был и Андрей Щука.