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В Беларуси прогульщиков на удаленке будет вычислять робот
05.06.2020 14:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСпециальная программа поможет руководителям компаний проводить виртуальную перекличку специалистов, отправляя им предупреждающие уведомления. Сотрудников, которые ушли в отпуск, отгул или на больничный, онлайн-новинка беспокоить не будет - приложение учтет статус работников, сверяя его с электронными заявками на отпуска или больничные. Программное решение будет работать в режиме онлайн и скоро станет доступно бесплатно всем желающим в интернет-пространстве.
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Специальная программа поможет руководителям компаний проводить виртуальную перекличку специалистов, отправляя им предупреждающие уведомления. Сотрудников,...
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