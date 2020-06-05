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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси прогульщиков на удаленке будет вычислять робот Специальная программа поможет руководителям компаний проводить виртуальную перекличку специалистов, отправляя им предупреждающие уведомления. Сотрудников,...

Специальная программа поможет руководителям компаний проводить виртуальную перекличку специалистов, отправляя им предупреждающие уведомления. Сотрудников, которые ушли в отпуск, отгул или на больничный, онлайн-новинка беспокоить не будет - приложение учтет статус работников, сверяя его с электронными заявками на отпуска или больничные. Программное решение будет работать в режиме онлайн и скоро станет доступно бесплатно всем желающим в интернет-пространстве.