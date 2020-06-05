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Республиканская акция «Каникулы без дыма и огня» стартует на Сенненщине 8 июня

05.06.2020 — Новости Общества | Голас Сененшчыны  
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Источник материала: Голас Сененшчыны

«Каникулы без дыма и огня» — традиционная республиканская акция Министерства по чрезвычайным ситуациям, которая проходит в Беларуси в период летних каникул. В этом году она стартует 8 июня. Главная цель мероприятия – предупредить чрезвычайные ситуации по причине детской шалости с огнём.

Республиканская акция «Каникулы без дыма и огня» стартует на Сенненщине 8 июня

 Каникулы – это время, когда многие ребята отправляются в детские лагеря, а кто-то едет к бабушкам и дедушкам или просто остаётся дома. Порой без присмотра взрослых. Умеет ли ребенок вести себя, знает ли правила безопасности – это то, о чем необходимо задуматься родителям и поделиться нужными знаниями со своими детьми. На помощь в этом вопросе как раз-таки и приходят спасатели.

 На протяжении всего летнего периода сотрудники Сенненского РОЧС  проведут образовательно-воспитательную работу в области безопасности жизнедеятельности с подрастающим поколением.

 Уже сегодня специалисты пожарного ведомства разрабатывают планы мероприятий. «В связи с эпидемиологической ситуацией характер работы придётся немного изменить, — отмечает Павел Хизовец, инспектор инспекции надзора и профилактики РОЧС. – Безусловно, часть обучающих мероприятий мы проведем с детьми во время посещения оздоровительных лагерей. Это будут тематические беседы и инструктажи, демонстрация обучающих видеофильмов, мультфильмов. Запланированы дистанционные мероприятия». Представители МЧС дадут возможность детям продемонстрировать свои знания во время онлайн  викторин, квизов и конкурсов. В игровой форме напомнят школьникам правила поведения в быту, на улице, в лесу, а также во время сильного дождя и грозы.

 Сотрудники Сенненского РОЧС призывают родителей, бабушек и дедушек, а также старших братьев и сестёр присоединиться к акции. Поговорите с детьми об опасностях и последствиях, расскажите о последствиях, к которым могут привести шалости. Обратите внимание на такие темы, как безопасность на воде, песчаные карьеры, баловство со спичками. Научите ребят правильно действовать в случае ЧС. И ни под каким предлогом не оставляйте маленьких детей одних.

Алла ЯКОВЛЕВА.

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«Каникулы без дыма и огня» — традиционная республиканская акция Министерства по чрезвычайным ситуациям, которая проходит в Беларуси в период летних...
 
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