ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Православный мир отмечает День памяти Евфросинии Полоцкой

05.06.2020 17:16 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Православный мир сегодня отмечает День памяти Евфросинии Полоцкой - небесной заступницы Беларуси. После божественной литургии в Софийском соборе, а именно здесь начинался духовный путь преподобной, верующие под звон колоколов отправились в Спасо-Евфросиниевский монастырь. По пути - молебны у памятника Евфросинии Полоцкой и Николаю Чудотворцу. Особенный этот день для насельниц монастыря. К празднику они украшают обитель ковром из живых цветов. 

На территории монастыря паломников встречают крестом Евфросинии. Это точная копия утраченной во время войны реликвии. Евфросинию Полоцкую одинаково почитают и православные, и католики. Она стала первой белорусской женщиной, причисленной к лику святых. Евфросиния Полоцкая занималась большой просветительской деятельностью: строила храмы, переписывала книги. Благодаря ее трудам Спасо-Евфросиниевский монастырь стал центром духовности и просвещения. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Православный мир сегодня отмечает День памяти Евфросинии Полоцкой - небесной заступницы Беларуси. После божественной литургии в Софийском соборе, а именно здесь...
 
Новости дня
Новости общества
 
Республиканская акция «Каникулы без дыма и огня» стартует на Сенненщине 8 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика