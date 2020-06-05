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Сотрудники отделения ГАИ Дубровенского РОВД провели совместную акцию с работниками БЖД

05.06.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Сотрудники отделения ГАИ Дубровенского РОВД провели совместную акцию с работниками БЖД

Железнодорожный переезд — сложный и опасный участок дороги. Это зона повышенной опасности, требующая от водителей сосредоточенного внимания и строгого соблюдения правил дорожного движения. Даже при применении машинистом всех средств экстренного торможения — тормозной путь поезда — 1,5-2 тысячи метров.
11 июня 2020 года объявлен Международным днем безопасности на железнодорожных переездах, главная цель которого — предупреждение аварийности и повышение безопасности участников дорожного движения на железнодорожных переездах. В рамках этого дня 5 июня на сети железных дорог Республики Беларусь прошли специальные акции, направленные на привлечение внимания к проблеме безопасности на железнодорожных переездах.


Сотрудники отделения ГАИ Дубровенского РОВД провели совместную акцию с работниками БЖД


Сотрудники отделения ГАИ Дубровенского РОВД провели совместную акцию с работниками БЖД


Сотрудники отделения ГАИ Дубровенского РОВД провели совместную акцию с работниками БЖД

Сегодня железнодорожные переезды были под особым контролем и в Дубровенском районе. Сотрудники отделения ГАИ Дубровенского РОВД совместно с работниками Белорусской железной дороги провели профилактическую акцию на железнодорожном переезде рядом со станцией Осиновка. Они раздавали участникам дорожного движения информационные буклеты, посвященные правилам безопасности на железнодорожном переезде, провели профилактические беседы и напомнили правила переезда железнодорожных путей, призвали к их строгому соблюдению.


Сотрудники отделения ГАИ Дубровенского РОВД провели совместную акцию с работниками БЖД


Сотрудники отделения ГАИ Дубровенского РОВД провели совместную акцию с работниками БЖД

ГАИ напоминает, что избежать неприятностей позволит лишь строгое соблюдение правил дорожного движения. Проезжать через железнодорожные переезды следует только на разрешающий свет светофора, ни в коем случае нельзя двигаться через пути на запрещающий сигнал и свет светофора перед приближающимся поездом, также необходимо учитывать погодные условия.
Напомним, что статья 18.15 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь (нарушение правил проезда железнодорожного переезда) предусматривает штраф от двух до четырех базовых величин.
Юлия СТАРАВОЙТОВА.
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Железнодорожный переезд — сложный и опасный участок дороги. Это зона повышенной опасности, требующая от водителей сосредоточенного внимания и строгого...
 
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