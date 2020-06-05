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Первый этап строительства пристройки Брестской детской областной больницы близится к завершению
05.06.2020 16:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСреди уже проделанных работ - демонтаж бывших военных складов, расположенных в этом районе. Работа эта не из легких, отмечают строители. Ведь здесь и фундаменты былых строений, и старые деревья. На объекте работали до полусотни человек и 12 единиц техники. Сейчас идут работы по выносу сетей коммуникации.
Геннадий Чуб, главный инженер филиала ПМК-12 ОАО "Полесьежилстрой": "Сделаны работы наполовину по выносу тепловых сетей, сделаны работы на 95 % по выносу сетей электроснабжения и начаты работы по выносу сетей ливневой канализации, окончание работ - конец июня. Мы идем по графику".
Средства на строительство идут из областного бюджета и резервного фонда Президента Беларуси. Сейчас проект расширения находится на государственной экспертизе. Его реализацию планируют начать в июле.
Михаил Нерчук, начальник производственно-технического отдела Брестского областного УКС: "Стоимость второй очереди составляет около 40 миллионов рублей, из них только 50 % оборудование составляет. На текущий год предусмотрено 10 158 000 рублей".
В пристройке, которая будет прилегать к главному корпусу больницы, разместят четыре отделения почти на 140 мест. Кроме новых площадей и комфортных условий планируют переоснащение - кювезы для новорожденных, аппараты УЗИ и МРТ. Необходимость расширения ощущалась давно. И приятно наблюдать, как проект шаг за шагом воплощается, говорят врачи.
Сергей Ковшик, главный врач Брестской детской областной больницы: "Естественно, нам это все интересно, и мы стараемся быть в теме. Быть на контроле, и если даже есть необходимость, вносить изменения. Условия будут созданы абсолютно другие, это позволяет нам рассчитывать на площади, которые остаются в старом корпусе. Даже перемещение мы уже планируем: лабораторию сместить для удобства работы и привести в порядок старое, чтобы оно соответствовало тому, что будет построено".
Новый корпус Брестской детской областной больницы планируют сдать в эксплуатацию в 2022 году.
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Среди уже проделанных работ - демонтаж бывших военных складов, расположенных в этом районе. Работа эта не из легких, отмечают строители. Ведь здесь и фундаменты...
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