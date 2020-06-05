Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первый этап строительства пристройки Брестской детской областной больницы близится к завершению Среди уже проделанных работ - демонтаж бывших военных складов, расположенных в этом районе. Работа эта не из легких, отмечают строители. Ведь здесь и фундаменты...

Среди уже проделанных работ - демонтаж бывших военных складов, расположенных в этом районе. Работа эта не из легких, отмечают строители. Ведь здесь и фундаменты былых строений, и старые деревья. На объекте работали до полусотни человек и 12 единиц техники. Сейчас идут работы по выносу сетей коммуникации.Средства на строительство идут из областного бюджета и резервного фонда Президента Беларуси. Сейчас проект расширения находится на государственной экспертизе. Его реализацию планируют начать в июле.В пристройке, которая будет прилегать к главному корпусу больницы, разместят четыре отделения почти на 140 мест. Кроме новых площадей и комфортных условий планируют переоснащение - кювезы для новорожденных, аппараты УЗИ и МРТ. Необходимость расширения ощущалась давно. И приятно наблюдать, как проект шаг за шагом воплощается, говорят врачи.Новый корпус Брестской детской областной больницы планируют сдать в эксплуатацию в 2022 году.