Источник материала: БT

Пришло время привитую рассаду высадить в открытый грунт

Настало время высадки на бахчу

Гибрид "санта-виттория" - передовая селекционная разработка на основе итальянского сорта. Ягоды вырастают больше 10 кг.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Арбузная эпопея Игоря Гринько. Продолжаем следить за процессом выращивания арбуза на тыкве лагенарии Арбузная эпопея Игоря Гринько. Продолжаем следить за процессом выращивания арбуза на тыкве лагенарии. Арбузная эпопея Игоря Гринько, который поднимает...

Арбузная эпопея Игоря Гринько. Продолжаем следить за процессом выращивания арбуза на тыкве лагенарии.Арбузная эпопея Игоря Гринько, который поднимает урожайность гомельской бахчи за счет прививания арбузов на более сильную и устойчивую к погодным капризам тыкву лагенарию.Прививка состоялась. Сейчас уже нужно будет обрезать. Когда прививали, обрезали одну семядолю и точку роста. Но тыква такая живучая. И мы еще обрезали половину второй семядоли, чтобы она не давала тень. И все равно она выпустила точку роста опять. Мы опять убираем точку роста и обрезаем саму ногу у арбуза. Все должно быть примерно так.Все это напоминает хирургические операции в тепличных условиях!Опять же точку роста убираем.И отрезаем стебель арбуза.Вот теперь это окончательно одно растение - арбуз, привитый на лагенарию. Вкус ягоды останется прежним, а расти она будет лучше и быстрее.Вот одни из первых привитых, уже полностью срослись. Ногу тоже обрезали. Корневая система очень сильная. Они уже пошли пускать плеть. Даже заметно, что они пустили усы. И вот уже два арбуза будут обеспечены здесь. То же самое и здесь. Вот один арбузик, и вот второй. То есть они уже прямо просятся: "Хозяин, высади нас на поле!”На будущей бахче в это время работает трактор, да не простой: это гребнеобразователь и пленкоукладчик. В этом году арбузы у Гринько заняли почти 4 гектара, поэтому лопатой на таком поле не обойтись. Но в целях экономии агрегат не покупали, а сделали сами.Он тянет капельную ленту, делает гребень и разматывает пленку. Сложность была его сделать не сильно большая. Желтые колесики - это от тележки. Это от картофелесажалки, что загребает ряд. Плюс железо, и пошло это дело.Важный момент: в идеале пленку нужно стелить с севера на юг, или наоборот. Именно тогда будут максимально прогреваться стороны гребня и его верх.Грядка получается чуть выше уровня земли, чтобы солнце грело сам гребень. Под пленкой земля прогревается намного лучше. Посередине будет маточный шланг и отростки капельного полива. Конец капельного полива нужно заглушить.А дальше над грядками появляются дуги. Игорь использует арматуру из стекловолокна.Она хорошо гнется, и получается хороший контур. Без перегибов, а именно ровно. Начало ряда делает двойное. А потом уже через два метра.Поверх дуг - агроволокно или спанбонд 42-й плотности. Работа коллективная: выходят на нее все любители арбузов в семье Гринько. Иначе в холода арбузная рассада может погибнуть.Агроткань выдерживает до минус 4-5. То есть надо себя подстраховать. Потому что хочется получить арбуз пораньше.Прививка прижилась как положено. Можно высаживать.Сажать будем арбузПолучается, кора идет светлая и ярко-красная мякоть. Сладкая-сладкая.Сажаем до прищепки, прищепку не снимаем. Потому что прищепка, где была прививка, она ее держит. Ветер может подуть и просто отломать от прививки.Расстояние между привитыми арбузами - 1-1,20 м, обычными - 50-60 см.Конечно, жаркое лето поможет арбузам. Но для хорошего урожая сделано все возможное. Пленка сохраняет в земле тепло и необходимую влагу.Арбузы ранних сортов имеют срок созревания около 60 дней. Поздние - 90 и даже 100 дней после появления всходов.И вот вопрос: может ли такое сделать обычный дачник без помощи агрегатов, которые разматывают по полю километры пленки и шланга? Конечно, почему бы и нет?Но для себя можно найти 5-10 метров пленки, поливать не капельным поливом, а даже с лейки в лунки, но выращивать можно все равно. Это интересно. Когда сажаешь бубочку, а получаешь такую ягодку!