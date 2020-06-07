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Христиане всего мира сегодня празднуют Троицу

07.06.2020 12:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Это один из 12 важнейших праздников духовного календаря. Православные ее отмечают на 50-й день после Пасхи, поэтому второе название Троицы - Пятидесятница. В этот день прославляют сошествие Святого Духа на апостолов. Дома и храмы принято украшать зелеными ветвями деревьев и цветами. Священники служат в зеленых одеяниях. С древних времен на Троицу запрещалось выполнять тяжелую работу. В этот день верующие должны думать о духовном, молиться за близких и не отвлекаться на мирские дела. В этот праздник нельзя венчаться и купаться. Согласно народным приметам, травы, собранные на Троицу, обладают целебной силой. Например, ветка березы, поставленная дома, будет оберегать от злых духов. Дождь в этот день - к богатому урожаю, солнце - к жаркому и засушливому лету, а радуга - к счастью в доме.


 
 
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Это один из 12 важнейших праздников духовного календаря. Православные ее отмечают на 50-й день после Пасхи, поэтому второе название Троицы - Пятидесятница. В этот...
 
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