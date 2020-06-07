Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Христиане всего мира сегодня празднуют Троицу Это один из 12 важнейших праздников духовного календаря. Православные ее отмечают на 50-й день после Пасхи, поэтому второе название Троицы - Пятидесятница. В этот...

Это один из 12 важнейших праздников духовного календаря. Православные ее отмечают на 50-й день после Пасхи, поэтому второе название Троицы - Пятидесятница. В этот день прославляют сошествие Святого Духа на апостолов. Дома и храмы принято украшать зелеными ветвями деревьев и цветами. Священники служат в зеленых одеяниях. С древних времен на Троицу запрещалось выполнять тяжелую работу. В этот день верующие должны думать о духовном, молиться за близких и не отвлекаться на мирские дела. В этот праздник нельзя венчаться и купаться. Согласно народным приметам, травы, собранные на Троицу, обладают целебной силой. Например, ветка березы, поставленная дома, будет оберегать от злых духов. Дождь в этот день - к богатому урожаю, солнце - к жаркому и засушливому лету, а радуга - к счастью в доме.