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В Беларуси из-за жары на понедельник объявлен оранжевый уровень опасности
07.06.2020 13:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ начале недели максимальная температура воздуха достигнет 32 тепла. Ночью будет до плюс 19. При этом в западных районах пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Такая погода, говорят синоптики, сохранится до среды.
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В начале недели максимальная температура воздуха достигнет 32 тепла. Ночью будет до плюс 19. При этом в западных районах пройдут кратковременные дожди, местами...
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