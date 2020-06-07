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В Беларуси из-за жары на понедельник объявлен оранжевый уровень опасности

07.06.2020 13:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В начале недели максимальная температура воздуха достигнет 32 тепла. Ночью будет до плюс 19. При этом в западных районах пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Такая погода, говорят синоптики, сохранится до среды.


 
 
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В начале недели максимальная температура воздуха достигнет 32 тепла. Ночью будет до плюс 19. При этом в западных районах пройдут кратковременные дожди, местами...
 
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