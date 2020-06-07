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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Слуцкий пояс Пане Коханку и туфли Уршули Радзивилл в экспозиции Несвижа Слуцкий пояс Пане Коханку и туфли Уршули Радзивилл, спасенные из захоронений знатного рода, разместят в Несвижском дворце. На днях откроется 33 экспозиционный зал -...

Слуцкий пояс Пане Коханку и туфли Уршули Радзивилл, спасенные из захоронений знатного рода, разместят в Несвижском дворце. На днях откроется 33 экспозиционный зал - сейчас там финальный монтаж. Его можно найти в подземных коридорах, которые были закрыты от туристов раньше. Специалисты воссоздали церемониальную ротонду, литургические одеяния и "трумные" портреты. Личные же вещи Радзивиллов из усыпальницы на протяжении двух лет реставрировали в Литве. Деньги для новой экспозиции выделили из внебюджетных средств музея, а также гранта Евросоюза.