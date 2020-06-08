Какую поддержку получат те, кто вынужденно не работал в последний месяц?

ЛИЛИЯ САНЮКЕВИЧ НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ТРУДУ, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРОДНЕНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА:Для получения, наниматель должен будет открыть специальный счет. А вот для того, чтобы обосновать законность ее получения, ему необходимо будет предоставить приказы, подтверждающие, что сотрудники в мае работали либо неполный день, либо по графику сокращенной недели. Средства, предусмотренные на выплату этих субсидий, не лимитированы. Комиссия будет работать по заявительному принципу. Также новый указ регламентирует поддержку малообеспеченных семей, имеющих не высокие доходы.

ЛИЛИЯ САНЮКЕВИЧ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ТРУДУ, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРОДНЕНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА:

— Если семьи или граждане обращались за получением адресной социальной помощи и срок выплат заканчивался в мае, июне или июле, то помощь в виде ежемесячного пособия, будет автоматически продлена до 31 августа. То есть таким получателям никуда не нужно ходить, обращаться. Это специалисты управления по труду произведут автоматически.

Еще одно нововведение коснулось сбора документов, необходимых для получения пособия для нуждающихся. Если ранее, им необходимо было предоставить справку о доходах за последний год, то в период действия нового указа, информацию нужно подавать лишь за последние три месяца.