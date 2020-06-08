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Какую поддержку получат те, кто вынужденно не работал в последний месяц?
08.06.2020 — Новости Общества | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Пандемия испытывает на прочность не только систему здравоохранения, серьезный экзамен сейчас сдает и экономика.
И как показывает время, далеко не все предприятия, организации и представители малого бизнеса его выдержали. Особенно пострадали сфера услуг, общепит и туризм. На частичную занятость вынуждены были перейти и ряд крупных предприятий. Именно на поддержку таких работников направлен указ Главы государства, подписанный 28 мая. Согласно документу, обратиться за субсидией может наниматель, сотрудники которого в последний месяц получили зарплату ниже минимальной, это меньше 375 рублей. В Гродненском горисполкоме уже создана рабочая группа, которая будет рассматривать такие обращения, сообщает «Гродно Плюс».
ЛИЛИЯ САНЮКЕВИЧ НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ТРУДУ, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРОДНЕНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА:
— Мы сегодня знаем эти предприятия, которые в мае, и теперь в июне работали в режиме неполной занятости или работники были в простоях по вине нанимателя. Это и «Радиоволна», и тот же «Азот». Я думаю, это будет не массово, потому что наши организации отдельные дни работали в режиме неполной занятости и отдельный период, а не месяц находились в простое. 178 указ касается не бюджетных организаций, а всех коммерческих организаций, в том числе индивидуальных предпринимателей, которые используют наемный труд.Для получения
ЛИЛИЯ САНЮКЕВИЧ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ТРУДУ, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРОДНЕНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА:
Еще одно нововведение коснулось сбора документов, необходимых для получения пособия для нуждающихся. Если ранее, им необходимо было предоставить справку о доходах за последний год, то в период действия нового указа, информацию нужно подавать лишь за последние три месяца.
Гродно Плюс
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Пандемия испытывает на прочность не только систему здравоохранения, серьезный экзамен сейчас сдает и экономика. И как показывает время, далеко не все предприятия,...
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