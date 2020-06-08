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Какую поддержку получат те, кто вынужденно не работал в последний месяц?

08.06.2020 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Какую поддержку получат те, кто вынужденно не работал в последний месяц?

Пандемия испытывает на прочность не только систему здравоохранения, серьезный экзамен сейчас сдает и экономика.

И как показывает время, далеко не все предприятия, организации и представители малого бизнеса его выдержали. Особенно пострадали сфера услуг, общепит и туризм. На частичную занятость вынуждены были перейти и ряд крупных предприятий. Именно на  поддержку  таких работников направлен указ Главы государства, подписанный 28 мая. Согласно документу, обратиться за субсидией может наниматель, сотрудники которого в последний месяц получили зарплату ниже минимальной, это меньше 375 рублей. В Гродненском горисполкоме уже создана рабочая группа, которая будет рассматривать такие обращения, сообщает «Гродно Плюс».
ЛИЛИЯ САНЮКЕВИЧ НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ТРУДУ, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРОДНЕНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА:
 Мы сегодня знаем эти предприятия, которые в мае, и теперь в июне работали в режиме неполной занятости или работники были в простоях по вине нанимателя. Это и «Радиоволна», и тот же «Азот». Я думаю, это будет не массово, потому что наши организации отдельные дни работали в режиме неполной занятости и отдельный период, а не месяц находились в простое. 178 указ касается не бюджетных организаций, а всех коммерческих организаций,  в том числе индивидуальных предпринимателей, которые используют наемный труд.Для получения субсидий, наниматель должен будет открыть специальный счет. А вот для того, чтобы обосновать законность ее получения, ему необходимо будет предоставить приказы, подтверждающие, что сотрудники в мае работали либо неполный день, либо по графику сокращенной недели. Средства, предусмотренные на выплату этих субсидий, не лимитированы. Комиссия будет работать по заявительному принципу. Также  новый указ регламентирует поддержку малообеспеченных семей, имеющих не высокие доходы.

ЛИЛИЯ САНЮКЕВИЧ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ТРУДУ, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРОДНЕНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА:
— Если семьи или граждане обращались за получением адресной социальной помощи и срок выплат заканчивался в мае, июне или июле, то помощь в виде ежемесячного пособия, будет автоматически продлена до 31 августа.      То есть таким получателям никуда не нужно ходить, обращаться. Это специалисты управления по труду произведут автоматически.

Еще одно нововведение коснулось сбора документов, необходимых для получения пособия для нуждающихся. Если ранее, им необходимо было предоставить справку о доходах за последний год, то в период действия нового указа, информацию нужно подавать лишь за последние три месяца.

 
Гродно Плюс

 
Теги: Гродно
 
 
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Пандемия испытывает на прочность не только систему здравоохранения, серьезный экзамен сейчас сдает и экономика. И как показывает время, далеко не все предприятия,...
 
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