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В Минске сегодня начался суд по делу туристической компании "Нейтири"

08.06.2020 19:08 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Осенью прошлого года обманутые клиенты массово стали обращаться в милицию из-за сорванного отпуска. На скамье подсудимых - директор компании. По версии следствия мужчина, зная о тяжелом финансовом положении своей фирмы, продолжал заключать договоры с туристами и принимать от них деньги на отдых. В уголовном деле фигурирует сумма свыше 130 тысяч рублей. Установлено 40 фактов противоправной деятельности, потерпевшими признаны почти полсотни человек. Всего тех, кто не поехал на отдых из-за отмененного отпуска,  в несколько раз больше. 

Обвиняемый признал неисполнение принятых на себя обязательств. Это мужчина подтвердил в интервью нашей программе.

Рассказывает Владимир Королев.

Неприятные новости для клиентов компании "Нейтири" начались еще в прошлом году. Когда туристы массового стали не вылетать на отдых.

Валерия, клиент турфирмы: "Моя  тетя, мама, брат, наша подруга три раза в год на протяжении четырех лет  летала от этой фирмы. Она вернулась за неделю до того, как мы должны были вылетать. И у нее было все хорошо. Директор не вышел на связь ни разу, начиная с 18 сентября. Все телефоны его недоступны".

Пустынный зал суда… Из-за эпидобстановки допрос идет поодиночке - приглашают лишь тех, кто заключал договор с турфирмой. А таких почти 50 человек. Опрос свидетелей будет идти не один день. В уголовном деле фигурирует сумма свыше 130-ти тысяч рублей. Но почему так случилось? В прошлом году директор компании дал интервью нашей программе, где рассказал о сложившихся финансовых проблемах задолго до своего краха.

Евгений Саврицкий, директор турфирмы "Нейтири": "Мы по факту не вытягивали те финансовые затраты, которые мы несли. Они не покрывались той прибылью, которую мы получали. Появились затраты, мы не могли их покрыть, и мне пришлось брать деньги с заявок туристов, чтобы гасить сложившиеся финансовые затраты. Таким образом с 2016 года натекла большая сумма. Новые туристы перекрывали заявки старых, чтобы люди улетели. Я рассчитывал, что у нас будут продажи, что мы сможем закрыть заявки. Но получился кассовый разрыв осенью. Я понял, что занимаюсь противоправными действиями. Я пришел в Советское РУВД и написал явку с повинной по поводу всех  моих противоправных действий". 

Брал деньги с заявок туристов, чтобы погасить предыдущие расходы - такой вид деятельности иногда называют финансовой пирамидой. По версии обвинения подсудимый, зная о невозможности исполнить принимаемые на себя обязательства, продолжал брать деньги и вести свою туристическую деятельность. 

Смогут ли вернуть бывшие клиенты компании свои деньги - большой вопрос. Допросы пострадавших продолжатся и завтра. За мошенничество, совершенное в особо крупном размере, подсудимому грозит лишение свободы на срок до 10 лет, а также штраф.

 
 
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Осенью прошлого года обманутые клиенты массово стали обращаться в милицию из-за сорванного отпуска. На скамье подсудимых - директор компании. По версии следствия...
 
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