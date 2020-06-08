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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске сегодня начался суд по делу туристической компании "Нейтири" Осенью прошлого года обманутые клиенты массово стали обращаться в милицию из-за сорванного отпуска. На скамье подсудимых - директор компании. По версии следствия...

Осенью прошлого года обманутые клиенты массово стали обращаться в милицию из-за сорванного отпуска. На скамье подсудимых - директор компании. По версии следствия мужчина, зная о тяжелом финансовом положении своей фирмы, продолжал заключать договоры с туристами и принимать от них деньги на отдых. В уголовном деле фигурирует сумма свыше 130 тысяч рублей. Установлено 40 фактов противоправной деятельности, потерпевшими признаны почти полсотни человек. Всего тех, кто не поехал на отдых из-за отмененного отпуска, в несколько раз больше.Обвиняемый признал неисполнение принятых на себя обязательств. Это мужчина подтвердил в интервью нашей программе.РассказываетНеприятные новости для клиентов компании "Нейтири" начались еще в прошлом году. Когда туристы массового стали не вылетать на отдых.Пустынный зал суда… Из-за эпидобстановки допрос идет поодиночке - приглашают лишь тех, кто заключал договор с турфирмой. А таких почти 50 человек. Опрос свидетелей будет идти не один день. В уголовном деле фигурирует сумма свыше 130-ти тысяч рублей. Но почему так случилось? В прошлом году директор компании дал интервью нашей программе, где рассказал о сложившихся финансовых проблемах задолго до своего краха.Брал деньги с заявок туристов, чтобы погасить предыдущие расходы - такой вид деятельности иногда называют финансовой пирамидой. По версии обвинения подсудимый, зная о невозможности исполнить принимаемые на себя обязательства, продолжал брать деньги и вести свою туристическую деятельность.Смогут ли вернуть бывшие клиенты компании свои деньги - большой вопрос. Допросы пострадавших продолжатся и завтра. За мошенничество, совершенное в особо крупном размере, подсудимому грозит лишение свободы на срок до 10 лет, а также штраф.