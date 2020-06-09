ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Опасность инфекций все еще актуальна, самоуспокаиваться рано — санэпидслужба Минска

09.06.2020 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Опасность инфекций все еще актуальна, самоуспокаиваться рано — санэпидслужба Минска
Фото из архива

Минский городской центр гигиены и эпидемиологии отмечает, что население столицы стало время от времени пренебрегать мерами безопасности, респираторного этикета и личной гигиены, хотя вероятность заражения различными инфекциями все еще высокая. Об основных превентивных мерах сегодня напомнила главный государственный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк, передает корреспондент БЕЛТА.

«В последнее время отмечается некоторая самоуспокоенность минчан в плане профилактики респираторных и других инфекций. Хотя они по-прежнему актуальны. Это касается и респираторных инфекций, и — с наступлением жары — острых кишечных инфекций, — сказала Нелли Гиндюк. — Поэтому только основные правила профилактики помогут избежать инфекций, дальнейшего их распространения, чтобы сохранить здоровье наших горожан».

Респираторный этикет включает несколько простых правил. При чихании или кашле надо прикрывать рот и нос одноразовой салфеткой, которую после использования нужно аккуратно выкинуть. Если салфетки рядом нет — чихать в сгиб локтя, после обработать руки антисептическим средством. Руки нужно мыть и обрабатывать как можно чаще, обязательно — после посещения общественных мест, транспорта, до и после еды. Как и дезинфицировать мобильные телефоны, другие предметы, которых люди часто касаются в течение дня. Для гаджетов подойдет салфетка с микрофиброй, смоченная водой с моющим средством, либо спиртосодержащее дезинфицирующее средство.

Все еще актуально и социальное дистанцирование — на расстоянии минимум 1,5 м друг от друга. «Это важно, независимо от того, где мы находимся: в магазинах, на рынках, на пляжах или в других местах. В местах скопления людей необходимо носить средство защиты — маску, которую следует менять через каждые два часа. За ненадобностью ее нужно снять и положить в чистый пакет. Ни в коем случае не стоит носить ее на ухе или под подбородком, тем самым инфицируя сначала маску, а затем и себя», — подчеркнула Нелли Гиндюк.

Тем, кто находится на самоизоляции, нужно строго следовать всем правилам ее соблюдения, чтобы не допустить распространения инфекции.

При появлении признаков заражения и заболевания надо вызвать врача на дом, избегать контактов и выполнять все рекомендации медиков.

Также главный государственный санитарный врач напомнила о рисках заражения кишечными инфекциями, грозящем впоследствии заболеваниями эндокринной системы и другими, при покупке продуктов в неустановленных местах и их потреблении.

Предприятиям и организациям, особенно тем, которые посещает много людей, важно обеспечить все возможные меры безопасности и профилактики. Рабочие места должны располагаться на расстоянии не менее 1,5 м, та же дистанция рекомендуется посетителям. Сотрудники должны быть обеспечены средствами защиты. В случае постоянного контакта с посетителями желательно, чтобы рабочее место было отделено защитным стеклом. Обязательна ежесменная уборка с применением дезинфицирующих средств (речь об обработке не только пола, но и всех поверхностей, с которыми часто соприкасаются люди), наличие антисептиков в видных местах и их постоянное пополнение.

«Выполнение профилактических мероприятий позволит нам предупредить распространение респираторных и других инфекций. И те материальные затраты, которые требуются для этих мероприятий, во много раз меньше, чем ущерб здоровью, который могут принести инфекции», — заключила Нелли Гиндюк.

БелТА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фото из архива Минский городской центр гигиены и эпидемиологии отмечает, что население столицы стало время от времени пренебрегать мерами безопасности,
 
Новости дня
Новости общества
 
«Крепенькая, в реанимации всего сутки побыла». Витебские медики прооперировали 105-летнюю пациентку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика