«Крепенькая, в реанимации всего сутки побыла». Витебские медики прооперировали 105-летнюю пациентку

Источник материала: Tut.by

«У меня 47 лет хирургического стажа, но за все эти годы впервые довелось лечить пациентку такого уважаемого возраста», — рассказывает «Витьбичам» заведующий 2-м хирургическим отделением Витебской городской больницы скорой медицинской помощи Николай Пискунович об истории 105-летней Марии Климентьевны Зиновьевой спустя шесть дней после операции.





Николай Иванович рассказывает, что пожилую женщину доставили по скорой помощи с ущемленной грыжей.

— Это основание к экстренной операции, которая под общим наркозом должна выполняться независимо от возраста. Я верил, что Мария Климентьевна хорошо перенесет вмешательство. Она крепенькая, в реанимации всего сутки побыла, и перевели в общую палату. С ней можно пообщаться на разные темы, может много чего рассказать и шутки понимает.





Рассказать женщине и правда есть что. Мария Климентьевна родилась 2 августа 1914 года недалеко от Летцев. Рано умерли родители. Война забрала мужа, двух братьев, сестру, которая спасала раненых, четверых племянников и других родственников. Впоследствии погибла дочь. И сегодня из близких у Марии Климентьевны есть только внучка, которая живет в Гомеле, и племянница Валентина — в Витебске, та о ней заботится.

Но женщина живет одна. Она переживает, что уже многое забывает, но четко называет свой адрес, рассказывает, что до сих пор сама готовит еду в маленькой кастрюлечке — «И то на два дня, якая я ядуха». Социальный работник приносит продукты и делает уборку. На улицу ей выйти тяжело, но ни в какой дом-интернат никогда не хотела: только дома!

На похвалу, что держится молодцом, Мария Климентьевна отвечает: наоборот, мол, «совсем уже никудышная стала». Теперь, говорит, и почитать не может, а раньше газеты всегда выписывала. Работала до 90 лет: в более молодом возрасте — продавцом, когда вышла на пенсию, в яслях — поваром, няней, сторожем.





Хирург Николай Пискунович считает свою 105-летнюю пациентку «героической женщиной». Бригада под его руководством в составе хирурга-ассистента Игоря Березко, врача-анестезиолога Дмитрия Кротова, медицинских сестер Татьяны Киричевской и Валентины Шляхто восхищена ею и желает Марии Климентьевне скорейшего выздоровления и еще много теплых дней.