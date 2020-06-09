В Минске проходил конкурс идей для бренда столицы. Вот как выглядит лучшая работа

Источник материала: Tut.by

С 11 мая по 1 июня в Минске проходил открытый конкурс идей по формированию туристического бренда и стиля столицы. Показываем, как выглядит логотип победителя.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Организатор конкурса — учреждение «Информационно-туристский центр «Минск» главного управления спорта и туризма Мингорисполкома.

Участники должны были предоставить конкурсное предложение с логотипом города, слоганом и эссе на тему «Почему я должен посетить Минска как турист» или «Что меня удивит в Минске?».

— Наиболее часто в качестве визуальных образов, ассоциирующихся с Минском, были использованы «Ворота Минска», библиотека, национальный орнамент, также участники использовали абстрактные образы стилизованной буквы «М», — рассказал директор учреждения «Информационно-туристский центр «Минск» Алексей Русакевич.

На конкурс отправили 56 заявок. Больше 30 работ представили студенты БНТУ. Победителем стала Яна Стригельская, студентка БГУИР.

Девушка изобразила логотип, где по центру размещен силуэт монумента Победы, справа — библиотека, слева — часть «Ворот Минска». По ее словам, из-за заданной стилистики изобразить более узнаваемые очертания башен было сложно.

Студентка БГУИР объяснила, что для изображения использовала архитектурные достопримечательности города и цветовую гамму, которая напоминает закат.



Логотип для публикации предоставлен Яной Стригельской

— Для того, чтобы людям было удобно идентифицировать логотип и соотносить его с самим городом, в центре расположена буква «М». Основными цветами выбраны бордовый и желтый, а также созданный ими градиент. Такие цвета вызывают у людей приятные чувства, не являются навязчивыми и раздражающими. Они отображают тепло нашего города, напоминают закат, — написала победительница в обосновании логотипа.

Вместе с лого девушка также представила слоган «Минск. Настоящий. Неожиданный. Любимый».

А что с работами будет дальше?

Организаторы сообщили, что конкурс — это не финальная мера по созданию бренда города. Это был конкурс идей, а не готовых логотипов, одна из частей комплексной работы по формированию стиля Минска как туристического центра.

Конкурсные работы с идеями лягут в основу разработки бренда города. Его планируют сформировать до конца года.

Напомним, до этого городские власти спрашивали белорусов и иностранцев, как развивать туризм в Минске, какие есть проблемы и на что стоит обратить внимание.

Сколько туристов посетило Минск в прошлом году?

За 2019 год по безвизовому режиму через аэропорт «Минск» прибыло больше 150 тысяч туристов. За 2020 год — больше 22 тысяч.

— Более 120 тысяч туристов посетило Минск как организованные группы (Речь идет про 2019 год — прим. TUT.BY). Индивидуальных туристов посчитать сложно, потому что открыты границы с Российской Федерацией, — рассказал Русакевич.