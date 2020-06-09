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Ушла из жизни Нина Шоба
09.06.2020 15:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПечальная новость. Сегодня ушла из жизни создательница культовой программы "Калыханка" Нина Шоба. Талантливый руководитель и фактически первый продюсер на Белорусском телевидении посвятила эфиру полвека. Выпускница журфака дебютировала в районной газете. Позже по распределению работала в Гомельской студии телевидения, а, переехав в Минск, пришла работать на Макаенка, 9. "Усе мы родам з дзяцінства", "Чырвоныя гваздзікі", "Сузор’е надзей" - эти программы стали первыми шоу талантов в белорусском эфире. Она искала и открывала одаренных детей и подростков по всей стране. Многие сегодня стали известными артистами. В память о легендарной женщине телеканал «Беларусь 3» покажет специальный выпуск программы "Редакция" с участием Нины Шобы в 19:15. Время и место прощания уточняются.
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Печальная новость. Сегодня ушла из жизни создательница культовой программы "Калыханка" Нина Шоба. Талантливый руководитель и фактически первый продюсер на...
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