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ВТРОЕ больше счастья

09.06.2020 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ВТРОЕ больше счастья

Впервые за последние десятилетия в Вороновском ЗАГСе зарегистрирована тройня. Сыновья Захар, Мирон и Роман родились в семье Андрея и Юлии Юрго из г.п. Вороново.

В семье Юрго уже воспитываются восьмилетняя Даша и четырехлетняя Ева. Девочки с интересом восприняли новость о том, что у них появятся трое братиков и с нетерпением ждали встречи с ними.

— О сыне мечтал давно, — поделился многодетный папа. — Но не мог и подумать, что родится тройня. Главное, чтобы дети были здоровыми. Мы с женой постараемся создать для них все условия и домашний уют. Я тружусь водителем-международником, а жена — инспектором по кадрам в Вороновской школе.


ВТРОЕ больше счастья

Следующий год для семьи Юрго также будет знаковым — супруги отметят оловянную свадьбу.

Адресовав многодетному отцу наилучшие пожелания, начальник Вороновского ЗАГСа Ирина Щеглик вручила ему свидетельства о рождении детей. В рамках семейного проекта «Счастливы вместе» со столь значимым событием главу семейства Юрго поздравила и председатель районной организации Белорусского союза женщин Елена Ястремская. Она передала подарок многодетной маме.


ВТРОЕ больше счастья

— Наша акция направлена на укрепление и поддержку семей, — рассказала Елена Марьяновна. — Рождение ребенка — особый повод для поздравлений. С тройным счастьем вас, Андрей. Терпения, мудрости, сил и энергии родителям. Пусть сыновья и дочери растут на радость.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.

 
Теги: Новости
 
 
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Впервые за последние десятилетия в Вороновском ЗАГСе зарегистрирована тройня. Сыновья Захар, Мирон и Роман родились в семье Андрея и Юлии Юрго из г.п. Вороново. В...
 
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