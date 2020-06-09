ВТРОЕ больше счастья

Источник материала: Вороновская газета





Впервые за последние десятилетия в Вороновском ЗАГСе зарегистрирована тройня. Сыновья Захар, Мирон и Роман родились в семье Андрея и Юлии Юрго из г.п. Вороново.

В семье Юрго уже воспитываются восьмилетняя Даша и четырехлетняя Ева. Девочки с интересом восприняли новость о том, что у них появятся трое братиков и с нетерпением ждали встречи с ними.

— О сыне мечтал давно, — поделился многодетный папа. — Но не мог и подумать, что родится тройня. Главное, чтобы дети были здоровыми. Мы с женой постараемся создать для них все условия и домашний уют. Я тружусь водителем-международником, а жена — инспектором по кадрам в Вороновской школе.







Следующий год для семьи Юрго также будет знаковым — супруги отметят оловянную свадьбу.

Адресовав многодетному отцу наилучшие пожелания, начальник Вороновского ЗАГСа Ирина Щеглик вручила ему свидетельства о рождении детей. В рамках семейного проекта «Счастливы вместе» со столь значимым событием главу семейства Юрго поздравила и председатель районной организации Белорусского союза женщин Елена Ястремская. Она передала подарок многодетной маме.







— Наша акция направлена на укрепление и поддержку семей, — рассказала Елена Марьяновна. — Рождение ребенка — особый повод для поздравлений. С тройным счастьем вас, Андрей. Терпения, мудрости, сил и энергии родителям. Пусть сыновья и дочери растут на радость.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.