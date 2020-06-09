Офицер одной из воинских частей совершил суицид

Источник материала: Tut.by

Соболезнование в связи со смертью офицера опубликовало Министерство обороны Беларуси. Как пояснила официальный представитель ведомства Наталья Гаврусик, причиной смерти стал суицид.

«Министерство обороны выражает соболезнования родным и близким майора Свирида И. Д. в связи с его смертью. Военное ведомство окажет семье офицера необходимую помощь», — говорится в соболезновании.

По словам Натальи Гаврусик, суицид совершил начальник службы одной из механизированных воинских частей 1988 года рождения.

В Минобороны отметили, что из этических соображений и уважения к семье погибшего просят СМИ не распространять недостоверную информацию.

— Речь не идет о какой-то пропаже боеприпасов со склада, как об этом написал один из телеграм-каналов.

Это уже второй подобный случай за последние два дня. Накануне Министерство обороны сообщило , что от огнестрельной травмы погиб рядовой зенитной ракетной бригады.