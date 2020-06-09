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Офицер одной из воинских частей совершил суицид
09.06.2020 19:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Соболезнование в связи со смертью офицера
«Министерство обороны выражает соболезнования родным и близким майора Свирида И. Д. в связи с его смертью. Военное ведомство окажет семье офицера необходимую помощь», — говорится в соболезновании.
По словам Натальи Гаврусик, суицид совершил начальник службы одной из механизированных воинских частей 1988 года рождения.
В Минобороны отметили, что из этических соображений и уважения к семье погибшего просят СМИ не распространять недостоверную информацию.
— Речь не идет о какой-то пропаже боеприпасов со склада, как об этом написал один из телеграм-каналов.
Это уже второй подобный случай за последние два дня. Накануне Министерство обороны
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Это уже второй подобный случай за последние два дня. Накануне Министерство обороны сообщило, что от огнестрельной травмы погиб рядовой зенитной ракетной бригады.
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