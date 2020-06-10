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«В деле есть том госсекрета». В Гомеле закрыто судят полковника КГБ, избившего директора кафе

10.06.2020 11:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле начался суд над начальником одного из подразделений КГБ, избившим в феврале директора гомельского кафе THE BOX 99 Леонарда Гончаренка. Полковник Андрей Мильченко — насколько известно TUT.BY, до задержания после драки он занимал должность начальника отдела УКГБ по Минску и Минской области — обвиняется в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения. Ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.


Что случилось?

Инцидент произошел вечером 8 февраля в кафе THE BOX 99. Двое мужчин зашли в заведение, заказали пиццу, затем подсели к посетительницам.

— Как позже мне рассказали работники, за столиком сидели три девочки лет по 16−17, эти двое к ним подсели и стали знакомиться. Мужикам лет по 45, и девчонки не захотели общаться с ними. Те стали приставать. Сидевший за соседним столом парень сообщил об этом нашим сотрудникам. В зал вышел мой отец, директор, слово за слово, посетители попросили его выйти с ним на улицу. Отец вышел, его стали избивать, — ранее рассказывал TUT.BY сын пострадавшего Дмитрий.

У его отца была серьезная черепно-мозговая травма.

На следующий день в Интернете появилась запись с камер видеонаблюдения. Вскоре по этим кадрам оперативники установили личности нападавших.

В Следственном комитете ранее поясняли кратко: задержанному 43 года, он из Минска. Мужчина сам пришел в милицию с повинной. В кафе с ним был 42-летний житель столицы. В деле он свидетель.

Позже TUT.BY стало известно, что задержанным оказался начальник 4-го отдела УКГБ по Минску и Минской области полковник Андрей Мильченко. По данным следствия, именно он наносил удары гомельскому предпринимателю.

Сегодня в Гомельском областном суде проходит первое заседание по делу. Суд сделали закрытым.

— Дело необычное, здесь присутствует том материалов, представляющий государственный секрет, — пояснила TUT.BY защитник обвиняемого.

Пострадавший — 49-летний Леонард Гончаренок — отказывается от комментариев.

TUT.BY будет следить за решением суда.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В Гомеле начался суд над начальником одного из подразделений КГБ, избившим директора гомельского кафе THE BOX 99 Леонарда Гончаренка. Полковник Андрей Мильченко -...
 
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