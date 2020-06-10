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Посещаемость столичных торговых центров растет
10.06.2020 12:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ мае по сравнению с апрелем - положительная динамика, на такую же рассчитывают и в июне. Апрель стал нелегким месяцем для коммерческой недвижимости, из-за пандемии посещаемость некоторых магазинов упала на 70 процентов. Эксперты рынка отмечают: арендодатели не занимали жесткую позицию и шли навстречу клиентам, предоставляя скидки или рассрочки. С каждой заявкой работали индивидуально. По оценкам экспертов, рынок коммерческой и офисной недвижимости полностью восстановится к концу года.
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В мае по сравнению с апрелем - положительная динамика, на такую же рассчитывают и в июне. Апрель стал нелегким месяцем для коммерческой недвижимости, из-за пандемии...
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