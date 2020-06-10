Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Посещаемость столичных торговых центров растет В мае по сравнению с апрелем - положительная динамика, на такую же рассчитывают и в июне. Апрель стал нелегким месяцем для коммерческой недвижимости, из-за пандемии...

В мае по сравнению с апрелем - положительная динамика, на такую же рассчитывают и в июне. Апрель стал нелегким месяцем для коммерческой недвижимости, из-за пандемии посещаемость некоторых магазинов упала на 70 процентов. Эксперты рынка отмечают: арендодатели не занимали жесткую позицию и шли навстречу клиентам, предоставляя скидки или рассрочки. С каждой заявкой работали индивидуально. По оценкам экспертов, рынок коммерческой и офисной недвижимости полностью восстановится к концу года.