ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Посещаемость столичных торговых центров растет

10.06.2020 12:36 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В мае по сравнению с апрелем - положительная динамика, на такую же рассчитывают и в июне. Апрель стал нелегким месяцем для коммерческой недвижимости, из-за пандемии посещаемость некоторых магазинов упала на 70 процентов. Эксперты рынка отмечают: арендодатели не занимали жесткую позицию и шли навстречу клиентам, предоставляя скидки или рассрочки. С каждой заявкой работали индивидуально. По оценкам экспертов, рынок коммерческой и офисной недвижимости полностью восстановится к концу года.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В мае по сравнению с апрелем - положительная динамика, на такую же рассчитывают и в июне. Апрель стал нелегким месяцем для коммерческой недвижимости, из-за пандемии...
 
Новости дня
Новости общества
 
«В деле есть том госсекрета». В Гомеле закрыто судят полковника КГБ, избившего директора кафе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика